Temptation Island, Ste e Claudia: sapete come le ha chiesto di sposarlo? Spunta solo adesso fuori.

L’inizio era tanto atteso e finalmente, esattamente due settimane fa, c’è stata la prima puntata di Temptation Island. Le sei coppie hanno avuto modo di farsi conoscere, raccontando cosa le ha spinte a partecipare. Nel secondo appuntamento, i colpi di scena non sono mancati.

Leggi anche Temptation Island, Ste e Claudia: sapete che lavoro fanno? Il ‘retroscena’ che non tutti conoscono

Come ormai sappiamo, Tommaso e Valentina sono già giunti al falò di confronto, voluto dalla donna, dopo che il suo fidanzato si è lasciato andare a passionali baci con la tentatrice Giulia. Il percorso all’interno del villaggio delle altre coppie sta proseguendo e sembra che i primi malesseri siano molto forti. Al centro dell’attenzione la coppia formata da Ste e Claudia, i due, infatti, dovrebbero sposarsi proprio ad inizio agosto. E’ Claudia a scrivere, dato che, dopo aver fissato la data del matrimonio, i dubbi e le paure sono state sempre più forti. Ebbene, ma sapete come Ste le ha chiesto di sposarlo?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Temptation Island, sapete come Ste ha chiesto a Claudia di sposarlo?

Temptation Island ha avuto inizio poche settimane fa, e le prime puntate hanno riscontrato un forte successo. Le sei coppie sono state presentate e come sappiamo, quella formata da Tommaso e Valentina ha già lasciato il villaggio. Al centro dell’attenzione dei telespettatori vi è soprattutto la coppia formata da Claudia e Ste.

Leggi anche Temptation Island 2021, Claudia e Ste stanno per sposarsi: “Mi fa sentire una nullità”

Si sarebbero dovuti sposare nell’agosto del 2020, ma a causa covid, hanno spostato la data al 7 agosto 2021, quindi, manca davvero pochissimo. Ma sapete come le ha chiesto di sposarlo? A quanto pare, come si legge dal profilo ufficiale di Temptation, Ste ha fatto la proposta il 30 settembre 2018, nello stadio del Conero ad Ancona.

Lo sapevate? Sembrerebbe essere stato un grande gesto, perchè, appunto, fatto in uno stadio. Non conosciamo i dettagli, al momento siamo in grado di dirvi solo dove è avvenuta la proposta.