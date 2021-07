Federica, la tentatrice di Temptation Island, l’ha confessato prima di iniziare l’avventura nel programma: sentite le sue parole!

E’ in corso questa sera di lunedì 12 luglio un nuovo appuntamento con Temptation Island 2021. Tra le coppie protagoniste di questa edizione c’è indubbiamente quella composta da Stefano e Manuela. Mentre la fidanzata ha cominciato a conoscere il tentatore Luciano, Stefano sembra essere attratto dalla tentatrice Federica. Il percorso della coppia a Temptation Island sembra aver acceso i riflettori su alcune lacune nel loro rapporto e per questo motivo si stanno lasciando andare a nuove sensazioni? Siamo qui però per parlarvi di Federica! Sapete cosa confessò prima che iniziasse il programma? Alcune parole hanno incuriosito tutti….Sentite cosa rivelò ai microfoni di Witty!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Temptation Island, le parole di Federica prima di iniziare il programma: ‘quel dettaglio’ non è sfuggito

Federica, la tentatrice di Temptation Island 2021, ha catturato l’attenzione di Stefano, il fidanzato di Manuela. La siciliana, libera professionista, parla ben tre lingue ed è un’appassionata di film fantasy ed horror! Il suo bell’aspetto ed il suo carattere hanno attratto particolarmente Stefano: cosa c’è tra la single ed il fidanzato di Manuela? C’è un dettaglio che non tutti conoscono…

Leggi anche Temptation Island, cosa fanno nella vita Manuela e Stefano? Il retroscena che non tutti conoscono

La bella Federica diverse settimane fa ai microfoni di Witty ha rivelato delle interessanti curiosità sul suo conto! In primis ha svelato le sue preferenze riguardo gli uomini: “Sono più i modi di fare che l’estetica a prendermi. Sono le maniere. A me in un uomo piace il sorriso” ha confessato la tentatrice.

Le parole che hanno attirato l’attenzione del pubblico sono: “Tra 10 anni mi auguro di crescere, di realizzarmi nel lavoro e di trovare l’anima gemella”. Vista la conoscenza e l’attrazione tra lei e Stefano, potrebbe realmente nascere qualcosa tra i due? La giovane ha confessato di essere alla ricerca dell’anima gemella.

Leggi anche Temptation Island, Floriana attaccata dal suo fidanzato Federico: è successo subito dopo, è caos!