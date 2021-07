Spunta un inedito retroscena su Jessica ed Alessandro, la coppia di Temptation Island: non tutti ne sono a conoscenza! L’avreste mai immaginato?

Sta andando in onda proprio in queste settimane l’ottava edizione di Temptation Island. Ambientata sempre all’Is Morus Relais in Sardegna, il docu-reality delle coppie di Canale 5 sta regalando dei momenti davvero magico. Avete visto cos’è successo a Valentina e Tommaso nel corso del secondo appuntamento? Davvero clamoroso, vero? Ebbene. A quanto pare, sembrerebbe che la puntata di questa sera non sia affatto da meno. Stando a quanto appreso dalle anticipazioni, infatti, sembrerebbe che anche questa sera assisteremo a qualcosa di straordinario. In attesa, scopriamo qualche cosa in più si una delle coppie rimaste in gioco: Jessica ed Alessandro!

Entrati a far parte di Temptation Island dopo ben 7 anni di fidanzamento, Jessica ed Alessandro formano una delle coppie di questa ottava edizione del reality. In queste ultime ore, è spuntato un retroscena su di loro. Di che cosa parliamo? Scopriamolo.

Jessica ed Alessandro di Temptation Island, sapete che lavoro fanno? Il retroscena!

Jessica ed Alessandro sono fidanzati da 7 anni. E, stando a quanto si apprende dal loro brevissimo video di presentazione per il programma, convivono da circa due anni. Entrambi decidono di partecipare a Temptation Island per capire se, dopo tutto questo tempo, la loro storia può proseguire oppure no. “Da quando conviviamo, lui è un bradipo. Siamo come coinquilini e mi annoio”, ha detto Jessica. Sottolineando, quindi, di quanto il suo ragazzo sia fortemente cambiato nella relazione. “Sono cambiato perché mi sono divertito in passato. Ora mi basta lei”, le ha fatto eco Alessandro. Spiegando, dunque, le ragioni del suo atteggiamento. Cosa ne sarà di loro? Riusciranno a superare l’ardua prova? Lo scopriremo. Nel frattempo, però, scopriamo in più qualcosa di di loro.

Sapete che lavoro fanno, Jessica ed Alessandro di Temptation Island? Nessuno conosce questo ‘retroscena’, ne siamo certi. Ebbene. Da quanto si apprende, sembrerebbe che Jessica sia un’impiegata. E che Alessandro, invece, lavori nell’azienda di famiglia.

Come andrà a finire tra loro, secondo voi?