Che lavoro fanno Floriana e Federico di Temptation Island? In molti vi sarete posti questa domanda: ecco cosa occorre sapere su di loro.

Mancano pochissime ore e, finalmente, andrà in onda una nuova ed imperdibile puntata di Temptation Island. A distanza di tre settimane dal suo esordio, il docu-reality di Canale 5 continua a regalare al suo amatissimo pubblico delle emozioni e, soprattutto, dei colpi di scena davvero ‘choc’. Cosa accadrà nella puntata di questa sera? Dopo l’abbandono dal programma di Valentina e Tommaso dopo il tradimento di lui, ci sarà qualche altra coppia che deciderà di incontrarsi prima dello scadere dei giorni? Chi lo sa! Nel frattempo,però, cerchiamo di scoprire qualche cosa in più su una delle coppie in gioco. Stiamo parlando proprio di loro: Floriana e Federico.

I due giovanissimi ragazzi, come raccontato dai diretti interessati nel corso del loro breve video di presentazioni, sono fidanzati da circa due anni. Ed esattamente da un anno, invece, convivono su richiesta di lei. Cosa sappiamo, però, su di loro? In particolare, che lavoro fanno nella vita? Scopriamolo!

Floriana e Federico di Temptation Island, sapete che lavoro fanno?

A chiamare Temptation Island, stando a quanto si apprende, è stata proprio Floriana. Fidanzata con Federico da circa due anni, sembrerebbe che la giovanissima palermitana abbia deciso di mettere alla prova la sua relazione. “Ho scritto a Temptation Island perché io vorrei costruire una famiglia con lui ma non so se lui sia ancora innamorato di me”, ha iniziato a dire la ventunenne. Sottolineando, inoltre, quanto l’atteggiamento del suo compagno sia cambiato da quando sono andati a convivere. “Da quando viviamo insieme è come se vivessimo due vite separate”, ha detto ancora Floriana. Differenti, invece, sono le parole di Federico. “Se io non sto mai a casa è perché con lei non ho più stimoli. È pesante e piena di fissazioni”, ha detto. Continuando, inoltre, che si vivrà al 100% Temptation Island.

Insomma, date le premesse, come andrà secondo voi il percorso di Floriana e Federico a Temptation Island? Chi lo sa! Nel frattempo, sapete che lavoro fanno? A quanto pare, sembrerebbe che la ragazza non abbia un impiego o, perlomeno, non si conosce. A differenza, invece, di Federico. Che, a quanto pare, gestirebbe il bar del suocero.

Vi piacciono Floriana e Federico come coppia?