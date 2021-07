Avete mai visto il profilo Instagram di Luciano Punzo, il tentatore di Temptation Island? Resterete tutte senza parole!

Ha fatto perdere la testa a Manuela, la ‘fidanzata’ di questa edizione in corso di Temptation Island. Tra Luciano Punzo e la giovane nascerà qualcosa oppure sarà la debolezza di un ‘momento’ a farli avvicinare? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo! Intanto però i fan del reality sono curiosi di scoprire qualche curiosità in più sul tentatore. Luciano ha 26 anni ed è nato a San Giorgio a Cremano, a Napoli. Vanta una carriera da modello ed anche da personaggio dello spettacolo: lo ricordate a Pechino Express? Era in coppia con Gennaro Lillio! Ma in tanti cercano il suo profilo Instagram: le sue foto vi lasceranno senza parole.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Temptation Island, avete mai visto il profilo Instagram del tentatore Luciano? Resterete sbalorditi

Luciano Punzo è il tentatore di Temptation Island 2021 e per ora è uno dei protagonisti dell’edizione. Il giovane napoletano ha fatto prendere forse una sbandata alla fidanzata Manuela? Tra i due c’è tanto feeling: nascerà qualcosa o sarà la debolezza del momento a farli avvicinare?

Leggi anche Luciano è un tentatore di Temptation Island: sapete chi è la sua ex fidanzata e mamma di sua figlia?

Luciano Punzo ha attirato l’attenzione della fidanzata Manuela e di tante altre ragazze, fan del programma. Il bel napoletano vanta un profilo Instagram particolarmente ricco di foto davvero incredibili. Condivide tanti istanti della sua vita privata e spesso mostra ai suoi follower anche sua figlia, nata da una precedente relazione.

Qui, di seguito, due fotografie: in una lo vediamo passeggiare per le vie della sua città, Napoli. Nell’altra in vesti di modello.

Leggi anche Temptation Island, il tentatore Manuel è una star su Tik Tok: i suoi video sono imperdibili

E’ davvero un bellissimo ragazzo Luciano: nascerà qualcosa con Manuela? Staremo a vedere!