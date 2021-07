Temptation Island, Manuela e Stefano: lui è un cestista, ma sapete dove gioca? Non tutti ne sono a conoscenza.

Una nuova edizione di Temptation Island è iniziata da appena tre settimane, al timone del programma che mette alla prova i sentimenti, l’amatissimo Filippo Bisciglia, che non smette mai di sorprenderci. Nella prima puntata abbiamo avuto modo di scoprire chi sono le sei coppie scelte e i tentatori e le tentatrici. Nel corso dei primi giorni, i colpi di scena non sono mancati, e i fidanzati e le fidanzate hanno iniziato a vivere a pieno l’esperienza, non tutti, certo.

Sicuramente una delle coppie che più sta attirando l’attenzione dei telespettatori è quella formata da Manuela e Stefano. Fra i due sembra esserci un vero scontro, tanto che, più volte, entrambi hanno avuto parole di rimprovero nei rispettivi confronti. Sappiamo, Manuela lavora in un bar, mentre Stefano è un ex vicedirettore di un negozio di elettrodomestici a Rimini ed è un cestista: ma esattamente, sapete dove gioca? Ve lo sveliamo noi!

Temptation Island, Manuela e Stefano sono una coppia: lui è un cestista, sapete dove gioca?

La terza puntata di Temptation Island ha avuto inizio, e come sempre, siamo avvolti dai colpi di scena. La prima coppia, formata da Valentina e Tommaso ha abbandonato il villaggio la settimana scorsa, dopo il falò di confronto anticipato. Tra i protagonisti del programma, al centro dell’attenzione risulta essere la storia tra Manuela e Stefano.

Sappiamo, la donna è una barista, mentre il suo fidanzato un ex vicedirettore di elettrodomestici e un cestista. Ma dove gioca esattamente Stefano? Sembrerebbe, leggendo dal web, che giochi tra Serie C e Serie D. Il suo ruolo è quello di guardia. Tra le società in cui a cui ha preso parte c’è la New Virtus Mesagne, ma anche il Francavilla 1963 in Serie C.

Ovviamente non ne abbiamo certezza, ma sembrerebbe essere proprio così, come si apprende: per caso, lo sapevate?