Temptation Island, squalifica in arrivo per la coppia? È successo l’impensabile: ecco cosa potremmo vedere nella puntata di questa sera.

Ci siamo! Mancano pochissime ore ad una nuova puntata di Temptation Island. Si tratta del terzo appuntamento con questa edizione e, a giudicare dalle prime due puntate, ne vedremo delle belle. Finora, una solo coppia ha lasciato già il programma, ponendo fine alla loro storia: si tratta di Valentina e Tommaso. Cosa accadrà questa sera?

Ebbene, a quanto pare ci attende una puntata ricca di colpi di scena. Da qualche settimana si parla di una possibile squalifica di una coppia, a causa di una violazione delle regole previste nella trasmissione di Maria De Filippi. Scopriamo chi potrebbe essere la coppia e cosa è accaduto.

Temptation Island, squalifica in arrivo per la coppia? Violate le regole del programma

Squalifica in arrivo a Temptation Island? Per scoprire cosa accadrà nei dettagli bisognerò attendere la puntata di questa sera, ma, secondo le ultime indiscrezioni, una coppia non avrebbe rispettato una regola base del reality. In particolare, il fidanzato, furioso per dei video visti, avrebbe scavalcato le barriere che dividono i due villaggi per raggiungere la sua fidanzata.

Di chi si tratta? Potrebbe essere proprio Ste Socionovo, fidanzato da quattro anni e mezzo con Claudia Venturini. Già nelle scorse puntate, il ragazzo ha reagito in maniera piuttosto forte ad alcune clip viste, prendendo a pugni cuscini e divanetti. Sarà stato lui ad infrangere le regole del gioco?

Ribadiamo che, al momento, nulla è ufficiale e dalle anticipazioni fornite da Mediaset non è possibile capire se è effettivamente questa coppia ad essere stata squalificata, ammesso che ci sia stata una squalifica.

Per scoprire tutti i dettagli non ci resta che sintonizzarci su Canale 5, questa sera, a partire dalle ore 21 e 30 circa. Filippo Bisciglia vi aspetta con tante novità e, soprattutto, tantissimi video!