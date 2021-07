Temptation Island, il tentatore Manuel è una star su Tik Tok: i suoi video sono imperdibili

Temptation Island, il tentatore Manuel è una star su Tik Tok: il suo profilo ha quasi 500 mila followers e i suoi video sono imperdibili.

Ci siamo! Manca sempre meno alla prossima puntata di Temptation Island. Si tratta del terzo appuntamento con il docu reality di Canale 5 e noi non vediamo l’ora di scoprire cosa accadrà alle coppie. I tentatori e le tentatrici riusciranno a mettere zizzania tra i protagonisti di questa edizione? Tra i single più in vista di quest’anno c’è anche lui, Manuel.

In passato eletto ‘il più bello di Italia’, Manuel è un personal trainer e modello, e sembra non essere affatto indifferente a Jessica, fidanzata da sette anni con Alessandro. Come proseguirà il loro percorso nel programma? Lo scopriremo presto! Nel frattempo, sapete che Manuel è una vera e propria star su Tik Tok? Il suo profilo conta quasi 500 mila followers! Potrete trovarci diversi video in cui il single si cimenta in video e balletti attualmente di tendenza sul famoso social. Scopriamo di più!

Temptation Island, il tentatore Manuel è una star su Tik Tok: avete dato un’occhiata al suo profilo?

Manuel è uno dei tentatori di Temptation Island 2021, ma sapete che su Tik Tok è già famosissimo! Ha quasi 500 mila seguaci e i suoi video collezionano migliaia e migliaia di likes e commenti. Come trovare il suo profilo? Semplicemente col suo nome e cognome, Manuel Di Bernardo! Non potete assolutamente perdervi i suoi video:

Non ci resta che attendere le prossime puntate del programma per scoprire se Manuel farà breccia nel cuore di Jessica. Al momento, i due sembrano avere feeling ma non è accaduto nulla di rilevante. Nelle anticipazioni, però, vediamo Alessandro piuttosto adirato: che c’entri qualcosa proprio il single Manuel? Non vediamo l’ora di scoprire tutto. Appuntamento alle ore 21 e 30, su Canale 5!