Al Bano, la decisione di Romina Power è categorica: come reagirà il cantante?

La decisione di Romina Power è drastica e categorica: come reagirà adesso Al Bano? Cos’è esattamente accaduto: indiscrezione bomba.

Una vera e propria drastica decisione, quella che, stando a quanto si apprende dal settimanale Nuovo, sembrerebbe che Romina Power abbia preso. Di che cosa parliamo esattamente? Ebbene: stando a quanto si apprende dalle pagine del giornale diretto da Riccardo Signoretti, sembrerebbe proprio che la cantante americana abbia preso un’importante decisione. E che questa abbia, addirittura, a che fare con il suo ex marito Al Bano Carrisi e la sua attuale compagna Loredana Lecciso. Ovviamente, sia chiaro: si tratta di indiscrezioni e di voci di corridoio. Fino a questo momento, nessuno dei diretti interessati ha proferito parola in merito. Quindi, com’è giusto che sia, è opportuno prendere questa notizia con la dovute precauzioni.

Leggi anche –> Romina Power, incredibile scatto del passato: “Vi prego, contattatemi”, l’appello

Cos’è successo, però? Ebbene: da quanto si legge dal giornale, sembrerebbe che Romina Power abbia deciso di abbandonare la tenuta di Cellino San Marco a causa di alcune divergenze con Loredana Lecciso. Sembrerebbe, infatti, che la cantante americana, in merito ad alcune tensioni con la compagna del suo ex marito, abbia preso proprio questa decisione. Scopriamo da vicino tutti i dettagli.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Romina Power, drastica decisione: come la prenderà Al Bano?

Al Bano Carrisi, in una sua recentissima intervista per il settimanale ‘Oggi’, aveva espresso un unico desiderio: un clima disteso tra Loredana Lecciso, sua attuale compagna, e Romina Power, sua ex moglie. “”Sono due donne intelligentissime, mi piacerebbe che trovassero l’armonia”, ha detto la voce di Cellino San Marco sulle due donne. Ecco. A questo punto, ci chiediamo: l’avranno accontentato? A quanto pare, sembrerebbe propri di no! Stando a quanto si apprende dal settimanale ‘Nuovo’, sembrerebbe che la simpaticissima Romina Power abbia preso proprio una categorica decisione: abbandonare la tenuta a causa di un clima non troppo felice con Loredana Lecciso. Sarà davvero così? Chi lo sa! Fatto sta che, da quanto si legge sul giornale, sembrerebbe essere davvero così.

Leggi anche –> Romina Power ‘mostra’ la casa nel bosco: “Costruita per crescere i nostri figli”, rivelazione a sorpresa

Come avrà reagito Al Bano, quindi, alla drastica decisione della sua ex moglie? Chi lo sa! Al momento, infatti, non abbiamo tantissime notizie. A quanto pare, però, sembrerebbe proprio che Romina abbia deciso di abbandonare la tenuta.

Cosa ne pensate?