Chi è Alan Palmieri, conduttore e direttore artistico di ‘Battiti Live’? A partire dalle origini fino al suo canale Instagram: ecco cosa occorre sapere su di lui.

L’attesa è finalmente terminata. A partire da questa sera, Martedì 13 Luglio, andrà nuovamente in onda ‘Battiti Live’. Ambientata ad Otranto e condotta sempre dai due mitici ‘traghettatori’ dell’evento musicale, questa terza edizione ha tutte le carte in regola per dimostrarsi, ancora una volta, davvero imperdibile. Stando a quanto si apprende da alcune anticipazioni trapelate dal web, sembrerebbe proprio che gli artisti che si esibiranno sul palco di Battiti saranno davvero numerosi. E, soprattutto, pazzeschi. In attesa di poter ballare, divertirci e cantare insieme a loro, scopriamo qualche cosa in più sul conduttore e direttore artistico dell’evento.

Leggi anche –> Il lutto che tutt’oggi addolora Elisabetta Gregoraci: “Sappi che mi manchi”, messaggio straziante

Accanto alla bellissima Elisabetta Gregoraci, c’è sempre lui: il mitico Alan Palmieri. Reduce dall’incredibile successo di ‘Annozero’, singolo cantato in compagnia della conduttrice calabrese, lo speaker radiofonico sarà nuovamente al timone dell’imperdibile ‘Battiti Live’. A questo punto, però, ci chiediamo: cosa sappiamo esattamente su di lui? Siete curiosi di conoscere ogni cosa nel minimo dettaglio? Ci pensiamo immediatamente!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Battivi Live, chi è Alan Palmieri: moglie, origini ed Instagram

In attesa di poter scoprire tutte le emozioni che la prima puntata di ‘Battiti Live’, senza alcun dubbio, ci riserverà, scopriamo qualche cosa sui suoi conduttori. Su Elisabetta Gregoraci, diciamoci la verità, sappiamo davvero ogni cosa. Su Alan Palmieri, invece? Ebbene: se siete curiosi di sapere ogni cosa, siete proprio nell’articolo giusto!

Alan Palmieri è nato in Svizzera l’11 Febbraio del 1975. Nonostante le sue origini in terra ‘straniera’, il buon Alan trascorre la sua infanzia in Puglia. La sua passione per la radio inizia sin da bambino. È proprio da giovanissimo, infatti, che il buon Palmieri inizia a muovere i primi passi in questo mondo. E non ne è mai più uscito. In tutti questi anni di lunghissima carriera, infatti, Alan è stato la voce di tantissimi radio di successo. A partire, quindi, da Radio 105. Fino a Rtl 105. È con Radio Norba, però, che Alan Palmieri cavalca la cresta dell’onda. È proprio dell’emittente pugliese, infatti, che il buon Palmieri non soltanto è speaker, ma anche station manager. Insomma , un ruolo non affatto da poco.

Leggi anche –> Raffaella Carrà, la notizia arriva a pochi giorni dalla scomparsa: accadrà tra pochissime ore

Cosa sappiamo della sua vita privata? Purtroppo, poco e niente. Seppure sia attivissimo sul suo canale Instagram, Alan Palmieri non ama condividere tantissimi cose della sua vita privata. Una cosa, però, è certa: il conduttore di Battiti Live è felicemente sposato. Sua moglie si chiama Caterina. Ed anche lei, stando a quanto si apprende, sembrerebbe aver lavorato in radio.

L’inedito retroscena del passato

Stando a quanto si apprende da Donna Glamour, sembrerebbe che Alan Palmieri abbia da sempre avuto un sogno nel cassetto. Si legge, infatti, che il conduttore di Battiti Live abbia da sempre voluto sfondare nel mondo della musica. Tanto è vero che sembrerebbe proprio che il conduttore abbia avuto sempre intenzione di diventare conduttore di musica dance elettronica. O di diventare, addirittura, produttore musicale.

Seguirete la prima puntata di Battiti Live? Noi decisamente si!