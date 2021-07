Annalisa ha svelato un retroscena sulla sua vita privata che nessuno conosceva: sentite le sue parole in un’intervista!

Annalisa Scarrone, conosciuta semplicemente come Annalisa, è la cantautrice italiana diventata nota dopo la sua partecipazione ad Amici di Maria de Filippi. Si è fatta conoscere nel piccolo schermo nel 2011 divenendo allieva del famoso talent: arrivò seconda il classifica e vinse il Premio della Critica. L’abbiamo vista più volte sul Palco dell’Ariston. Intonazione perfetta, lineamenti del viso come disegnati per una bambola, una carriera di successo: Annalisa è una dei personaggi della musica italiana più apprezzati. E’ stata intervistata da Vanity Fair qualche mese fa e per la prima volta ha rivelato dettagli di sé mai confessati prima.

Annalisa, spunta il retroscena sulla sua vita privata: nessuno lo sapeva

Annalisa ai microfoni di Vanity Fair ha raccontato della sua vita ed alcuni dettagli sul suo ‘privato’. La celebre cantautrice ha rivelato di essere una persona molto esigente: “Nella scrittura mi lascio andare, ma su tutte le altre cose di lavoro sono ultra esigente. So che la perfezione non esiste ma cerco di avvicinarmi il più possibile all’ideale che ho in testa. Non so fare diversamente” sono le parole della cantante.

Annalisa inoltre ha raccontato inoltre di essere una persona disordinata, chi l’avrebbe mai detto? “Sono disordinata, vivo con i vestiti sparsi ovunque in casa. Mi piace cucinare. Accendo la tv e non la guardo. Mi piace tantissimo fare la spesa, comprare cose” ha confessato a Vanity Fair.

Annalisa ha svelato inoltre la presenza di una persona nella sua vita: vista la sua voglia di riservatezza però, non ha confessato altro. Ha lasciato il dubbio a tutti i suoi milioni di fan! La storia, si legge sul web, non dovrebbe essere nata da poco: chi è l’uomo misterioso che ha rubato il cuore della celebre cantautrice?