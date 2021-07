Avete mai visto il compagno di Madonna? E’ davvero molto giovane, indovinate che lavoro fa

Chi è il compagno di Madonna: nome, professione, età ed altre curiosità sul ragazzo che ha rubato il cuore della star planetaria.

Dopo i rumors che si sono rincorsi per lungo tempo sulla presenza di un amore nella vita di Madonna, quest’anno la celeberrima cantante ha ufficializzato il fidanzamento col suo giovanissimo compagno.

Lui risponde al nome di Aklhamalik Williams ed è un ballerino: non un ballerino qualsiasi bensì un membro del corpo di ballo di Veronica Ciccone (vero nome della star) che nel 2015 l’ha accompagnata nel tour mondiale “Rebel Heart”.

Nella sua carriera Aklhamalik vanta anche un ruolo nello spettacolo “One” in memoria di Michael Jackson. Scopriamo qualcosa in più di lui!

Chi è Aklhamalik Williams, il compagno di Madonna: sapete qual è la differenza d’età tra loro?

Williams è californiano ma è cresciuto a Las Vegas. E’ nato a Sacramento nel 1994: sì avete letto bene! Tra lui e Madonna ci sono ben 34 anni di differenza: i due comunque sembrano amarsi moltissimo tanto da rendere pubblica la loro storia e mostrare a tutti il loro amore.

Le voci sulla relazione erano cominciate nel 2019 per poi essere confermate di lì a poco dalla stessa cantante tramite i social. Ad aprile 2020, durante il lockdown, in occasione del 27° compleanno del suo amato, Madonna pubblicò l’immagine di un loro bacio con una bellissima dedica: “Buon compleanno amore mio. Non potrei immaginare una persona migliore di te con cui trascorrere questa quarantena”.

Che dire, tanta felicità all’innamoratissima coppia!