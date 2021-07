Battiti Live, chi sono Takagi & Ketra: quando è nato il duo e come si chiamano in realtà

Nella prima puntata della nuova edizione di Battiti Live vedremo anche Takagi & Ketra: tutte le curiosità sui ‘Re Mida’ della musica.

Al via stasera, martedì 13 luglio, la 19esima edizione di Battiti Live, in onda come da tradizione su Italia 1. Padroni di casa saranno Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri: i due conduttori hanno registrato le puntate dello show musicale in stupende località della Puglia tra cui Polignano a Mare, Vieste, Santa Maria di Leuca, Bari.

La diretta è stata trasmessa da Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba. Uno spettacolo all’insegna dei più grandi successi musicali che fanno da colonna sonora alle nostre vacanze, un appuntamento che vede riunite le voci più famose dell’estate, insomma da non perdere assolutamente!

Tra gli artisti che vedremo esibirsi stasera anche il duo formato da Takagi & Ketra. Conosciamo più a fondo questa coppia d’oro e il loro sodalizio.

Chi sono Takagi & Ketra: hanno fatto parte di gruppi famosissimi, ricordate?

Takagi & Ketra non sono certo volti nuovi in ambito musicale: al secolo Alessandro Merli e Fabio Clemente, i due hanno fatto parte rispettivamente dei gruppi Gemelli DiVersi e Boomdabash.

Takagi è nato a Milano nel 1973 mentre Ketra è nato a Vasto nel 1986. Conosciutisi nel 2014, hanno portato il rapper Rocco Hunt alla vittoria di Sanremo Giovani col brano “Nu juorn buon”. Insieme hanno prodotto singoli di successo per Fedez, Giusy Ferreri, Marrakash. Il loro primo singolo è stato “L’esercito del selfie”, hit dell’estate 2017, in collaborazione con Arisa e Lorenzo Fragola.

Dopo i clamorosi successi di “Amore e Capoeira” (5 volte disco di Platino) e “Jumbo” (triplo disco di Platino), quest’anno il duo è tornato a collaborare con Giusy Ferreri al brano “Shimmy Shimmy”.

Pronti a gustarvi la prima puntata di Battiti Live?