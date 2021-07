Belen Rodriguez, è nata Luna Marì: il gesto di Stefano De Martino non passa inosservato, avete visto? Cosa è emerso sui social.

Finalmente la notizia che in tanti aspettavano. La secondogenita di Belen Rodriguez è nata nella notte tra l’11 luglio e il 12 luglio e, come già annunciato, si chiama Luna Marì. Una gioia immensa per la showgirl argentina e il suo compagno Antonino Spinalbese, più giovane di lei di circa undici anni.

Si tratta della seconda gravidanza per Belen, che otto anni fa ha dato alla luce Santiago, nato dal matrimonio con Stefano De Martino. Ebbene, un gesto dell’ex ballerino di Amici dopo la nascita delle piccola Luna Marì non è sfuggito agli occhi attenti dei fan. Scopriamo i dettagli.

Belen Rodriguez, è nata Luna Marì: gli occhi di tutti cadono sulla “reazione” di Stefano De Martino

“Luna marì 12/07/2021 2,9 kg nata alle 12.47 am parto naturale. Grazie a tutti per gli auguri! Siamo di una Felicita indescrivibile.” Queste le prime parole di Belen Rodriguez dopo la nascita della piccola Luna Marì. Sul suo canale Instagram, la meravigliosa argentina ha pubblicato i primi scatti della neonata, che tiene stretta a sé e ammira con tutto l’amore di una mamma.

E c’è già chi non ha potuto fare a meno di notare la somiglianza tra la neonata e la sua bellissima mamma, soprattutto per quanto riguarda la boccuccia. Ma anche un altro dettaglio non è sfuggito agli occhi dei fan. Tra i tantissimi likes apparsi sotto il post della Rodriguez, c’è anche quello del suo ex marito Stefano De Martino. Date un’occhiata:

Un bel gesto tra ex, nonostante la rottura burrascosa. Ma sono stati davvero innumerevoli i likes e i commenti ricevuti da Belen dopo lo splendido annuncio. Da Mara Venier ad Elodie, sa Simona Ventura a Caterina Balivo: tantissimi volti noti, insieme ai fan, hanno voluto mandare un dolcissimo messaggio di auguri alla neo mamma. Non possiamo che unirci a loro e mandare i migliori auguri a mamma Belen e papà Antonino, e benvenuta al mondo dolcissima Luna Marì!