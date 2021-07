Al Festival di Cannes 2021 Bella Hadid ha coperto la sua profonda scollatura con un maxi gioiello mai visto prima: dettaglio incredibile, ha lasciato tutti a bocca aperta.

Il Festival di Cannes 2021 ha i riflettori puntati: il red carpet, quest’anno, sta lasciando senza parole milioni di fan. Le star di tutto il mondo sfoggiano i loro migliori look: chi sta facendo parlare particolarmente di sé è Bella Hadid. La supermodella statunitense, classe 1996, è conosciuta per la sua immensa bellezza. Sfila sulle passerelle più famose al mondo e nel 2016 è stata eletta modella dell’anno dal Daily Front Rows Fashion Los Angeles Awards. La conoscono in tutto il mondo ed al Festival di Cannes 2021 ha lasciato tutti senza parole: ha regalato un tocco davvero originale al suo look, nessuno aveva mai visto prima qualcosa di simile!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI