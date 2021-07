Spunta la foto del matrimonio tra Benedetta Parodi e Fabio Caressa: sono trascorsi 24 anni da quel momento, resterete di stucco.

È la vera e propria regina di Instagram, Benedetta Parodi. Solita condividere succulenti ricette con i suoi sostenitori, la conduttrice televisiva, spesso e volentieri, si diletta a pubblicare scatti che la ritraggono nel passato! L’avete mai vista da giovanissima? Sul suo canale social ufficiale, scatti di questo genere ce ne sono davvero tantissimi, vi assicuriamo. E ciascuno di loro, però sottolinea la sua immensa bellezza.

Qualche ora fa, ad esempio, la bella Parodi ha condiviso una foto in compagnia di Fabio Caressa nel giorno del loro matrimonio. É proprio in occasione del ventiquattresimo anniversario che la conduttrice televisiva non ha perso occasione di poter condividere uno scatto nel giorno più bello della loro vita. Volete vederlo? Ci pensiamo immediatamente. Anche se, vi anticipiamo, c’è un dettaglio che non passa assolutamente inosservato!

Benedetta Parodi e Fabio Caressa nel giorno del loro matrimonio: lo scatto, quel dettaglio non sfugge

Dopo aver annunciato il tanto atteso gesto di Fabio Caressa nei giorni scorsi, in occasione del ventiquattresimo anniversario di matrimonio che Benedetta Parodi non ha potuto affatto fare a meno di condividere un delizioso scatto del passato. Parliamo esattamente di una foto che la ritrae nel giorno delle loro nozze in tutta la loro bellezza. Innamorati più che mai, la foto ha fatto un vero e proprio un boom di likes. C’è un ‘particolare’ dettaglio che, se si guarda con attenzione la foto, non può assolutamente passare inosservato.

In questo scatto del passato, quindi, Fabio Caressa e Benedetta Parodi si mostrano felicissimi ed innamoratissimi. Avete notato, però, quel dettaglio? Sono trascorsi 24 anni dalla foto, eppure i due piccioncini non sono affatto cambiati negli anni. Certo, qui erano giovanissimi e senza figli. Adesso, invece, hanno una splendida famiglia ed entrambi vantano di una carriera memorabile, avete ragione. Per il resto, però, non sono affatto cambiati, vero? Bellissimi e straordinari ben 24 anni fa e lo sono ancora adesso, siete d’accordo?

