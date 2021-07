Chi è Dotan: età, carriera, origini e curiosità sul cantante, uno degli artisti che si esibirà sul palco di Battiti Live.

Ci siamo! Manca davvero pochissimo all’inizio della 19 esima edizione di Battiti Live. Questa sera, 13 luglio 2021, andrà in onda la prima puntata dello show musicale condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Uno show registrato qualche settimana fa, nella meravigliosa cornice di Otranto. Tantissimi gli artisti che si esibiranno sul palco, con le hit più amate ed ascoltate del momento.

Tra i tanti protagonisti ci sarà anche Dotan! In attesa di sentire la sua voce, scopriamo qualcosa in più su di lui!

Dotan è uno dei protagonisti di Battiti Live: età, carriera e tutte le curiosità sul cantante

Pronti per scatenarvi con Battiti Live? La 19 esima edizione dello show musicale partirà questa sera e gli artisti che si esibiranno sul palco sono davvero tantissimi. Tra questi c’è anche Dotan, il cui nome completo è Dotan Harpenau. Nato il 26 ottobre del 1986 a Gerusalemme, il cantautore, polistrumentista e produttore discografico è israeliano naturalizzato olandese. Si è trasferito ad Amsterdam con la sua famiglia quando aveva solo un anno e sin da piccolo si è avvicinato al mondo della musica.

Nel 2009 il contratto con la EMI e nel 2011 il suo album di debutto Dream Parade. Da lì una carriera ricca di successi, tra cui i singoli This time, Fall e Home. In Italia, i fan si sono innamorati della sua voce col brano Numb, uscito a maggio del 2019. Al singolo esce l’EP omonimo, pubblicato nel 2020 e accompagnato dal singolo No Words.

Sul suo profilo Instagram, Dotan ha condiviso diversi scatti dell’esperienza in Puglia con Battiti Live:

Non ci resta che attendere questa sera per ascoltare la sua voce calda ed avvolgente:

Appuntamento su Italia Uno, in prima serata! Pronti per scatenarvi?