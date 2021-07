Dayane Mello, decisione inaspettata: “Era il sogno di papà”, è successo nelle ultime ore; il gesto dell’ex gieffina è commovente.

È stata una delle concorrenti più amate e chiacchierate del GF Vip 5. Parliamo di Dayane Mello, la modella brasiliana che, grazie all’avventura nel reality di Canale 5, è entrata nel cuore di milioni di fan. Provenienti da ogni parte del mondo! Durante il programma, infatti, Dayane è stata sostenuta dai suoi connazionali brasiliani, ma non solo: Spagna e America Latina sono impazzite per lei. E, ancora oggi, i fan seguono e sostengono la Mello attraverso i social.

È proprio su Instagram che, nelle scorse ore, Dayane ha condiviso coi fan un momento speciale. “Uno dei miei sogni si è realizzato”, scrive la modella brasiliana. Ecco cosa ha fatto.

Dayane Mello, la decisione dell’ex gieffina dopo la morte del fratello Lucas: “Era il sogno di papà”

“Questo era il posto preferito di Lucas, dove ha vissuto per un anno. Sono riuscita a comprare questa casa per la mia famiglia, esattamente questo posto era il sogno di mio padre quando ero piccola.” Con queste parole, Dayane Mello comunica ai fan di aver acquistato una casa in Brasile. Non una qualunque: si tratta della casa dove, per un anno, ha vissuto il fratello Lucas, scomparso in un tragico incidente proprio mentre Dayane era nella casa del GF Vip 5.

Un sogno che si realizza per il papà di Dayane, che da sempre ha sognato di vivere in questa casa, immersa nel verde: “Sono così felice di aver realizzato il loro sogno e di avere un piccolo posto per me in Brasile. Il motivo più grande per essere lì adesso”.

Una grande gioia per Dayane, e non è affatto l’unica in questo periodo. Dopo il dolore per la perdita del fratello e della mamma, la modella sembra aver ritrovato la serenità in amore al fianco di Andr, : pochi giorni fa, la modella ha conosciuto la sua famiglia a Caserta. Grandi soddisfazioni anche dal punto di vista lavorativo: la nuova linea di cosmetici e prodotti di bellezza Dayane and you va a ruba!