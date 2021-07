Diego Daddì positivo al Covid, Elga Enardu rompe il silenzio sul suo canale Instagram: lo sfogo e come sta adesso suo marito.

L’annuncio è arrivato proprio qualche ora fa attraverso un’Instagram Stories caricata sul suo canale social ufficiale: Diego Daddì è positivo al Covid. “Nonostante tutte le precauzioni prese finora, stamattina mi è arrivato l’esito del tampone molecolare: sono positivo al Covid-19”, ha scritto l’ex corteggiatore di Uomini e Donne. Continuando a dire che, purtroppo, non è affatto asintomatico. E che non è affatto una passeggiata. “Non abbassate la guardia”, ha concluso il buon Daddì il suo messaggio social. A distanza di qualche ora da queste IG Stories, però, sono arrivate quelle di Elga Enardu, sua moglie.

È proprio attraverso una serie di brevi video condivisi sul suo canale Instagram ufficiale che l’ex tronista di Uomini e Donne non soltanto ha aggiornato il suo pubblico sulle attuali condizioni di salute di suo marito ed, ovviamente, sulle sue, ma si è anche lasciata andare ad uno sfogo. “Mi fa tanta rabbia”, ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne. Ecco cos’è successo.

Diego Daddì positivo al Covid, Elga Enardu si sfoga: le sue parole e come stanno adesso

È qualche ora dopo l’Instagram Stories di Diego Daddì in cui rivela al suo pubblico di essere positivo al Covid che Elga Enardu, in ‘diretta’ dal suo giardino di casa, rompe il silenzio sui social. E, come dicevamo, non soltanto aggiorna i suoi sostenitori sulle loro condizioni di salute, ma si lascia andare anche ad un duro sfogo. “Mi fa tanta rabbia”, dice l’ex tronista di Uomini e Donne. Sottolineando quanto sia incredibile che, data la pandemia, un tampone molecolare si debba ancora pagare. “Vogliamo mettere questi tamponi gratuiti per chi non se lo può permettere? È assurdo che siamo ancora a questo livello”, ha detto la Enardu.

Loro come stanno adesso? Purtroppo, a quanto pare, sembrerebbe che Diego abbia tutti i classici sintomi da Covid. “Ovviamente, ha già iniziato una cura. Andrà tutto bene. I sintomi sono molto simili ai miei. Speriamo che non abbia beccato una variante”, ha continuato a dire. Sottolineando, inoltre, di stare osservando anche lei la quarantena. “Non mi nascondo dietro ad un dito. Fino ad ieri siamo stati assieme”, ha detto.

Auguriamo a Diego Daddì una velocissima ripresa. Andrà tutto bene!