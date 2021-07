“Non sono così ‘monella’”, Elisabetta Gregoraci ‘costretta’ a dire no

Elisabetta Gregoraci ‘costretta’ a dire no ad un famosissimo e seguitissimo programma televisivo: le sue parole non lasciano più dubbi, cos’è successo.

È la regina indiscussa di quest’estate, Elisabetta Gregoraci. A partire da questa sera, Martedì 13 Luglio, infatti, la conduttrice calabrese sarà al timone, per il terzo anno consecutivo, dell’incredibile ed imperdibile evento musicale ‘Battiti Live’. Siete pronti? Noi decisamente si! In attesa, però, scopriamo cosa ha rivelato proprio recentemente la colonna portante del programma in una sua intervista a ‘Tv sorrisi e canzoni’. È proprio sulle pagine del noto e famoso settimanale che l’ex concorrente del Grande Fratello si è ampiamente raccontata e svelata. E così, oltre a parlare del suo ‘debutto’ nel mondo musicale e della recentissima esperienza nella casa di Cinecittà, la bella calabrese non ha perso occasione di poter raccontare a quale ruolo televisivo, purtroppo, è ‘costretta’ a dire no.

Leggi anche –> Il lutto che tutt’oggi addolora Elisabetta Gregoraci: “Sappi che mi manchi”, messaggio straziante

“Non sono così monella”, ha detto Elisabetta Gregoraci a Tv Sorrisi e Canzoni. Sottolineando, quindi, che c’è un ‘particolare’ ruolo televisivo nel quale la conduttrice non si vedrebbe affatto bene. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Elisabetta Gregoraci ‘costretta’ a dire no: non ci sono più dubbi ora

Seppure giovanissima, Elisabetta Gregoraci vanta di un curriculum davvero impressionante. Modella, conduttrice e showgirl: insomma, la bellissima calabrese è un’artista con la ‘a’ maiuscola. Sapete che, però, c’è un ‘particolare’ ruolo televisivo al quale la conduttrice è ‘costretta’ a dire no? Impossibile da credere, vero? Ma, purtroppo, è proprio così. A raccontare ogni cosa nel minio dettaglio, è stata proprio la diretta interessata. Nel corso di una sua recentissima intervista a ‘Tv sorrisi e canzoni’, infatti, la Gregoraci ha svelato qual è ruolo che non potrebbe mai vestire perché non è “così monella”.

Leggi anche –> Elisabetta Gregoraci, per lei il tempo sembra non essere passato: spunta uno scatto di 13 anni fa

Nel raccontarsi e nel raccontare la sua recentissima esperienza nella casa del GF Vip, l’argomento è glissato anche sulla prossima edizione che partirà a Settembre prossimo. Ed, in merito alle due nuove opinioniste, Elisabetta Gregoraci ha svelato che lei non potrebbe mai assumere questi panni. “Alfonso Signorini è un amico da anni. Però io non sono così monella e diretta nelle cose. O meglio a volte sì e a volte no. E li bisogna esserlo sempre”, ha detto Elisabetta.

Vi piacerebbe vederla nel ruolo di opinionista? Secondo voi, potrà mai cambiare opinione?