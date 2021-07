Emma Marrone, via i vestiti per la vittoria dell’Italia: “Come la grande Ferilli”, boom di likes per lo scatto pubblicato dalla cantante su Instagram.

Una notte magica, quella che abbiamo vissuto lunedì 11 luglio 2021. La nazionale Italiana ha battuto l’Inghilterra nella finale di Euro 2020 a Wimbley, diventando campione d’Europa. Una vittoria che mancava da ben 53 anni e che ha fatto impazzire di gioia tutti. Sui social, tantissimi volti noti hanno esternato la loro felicità. Tra questi anche Emma Marrone, che ha pubblicato uno scatto che non è passato affatto inosservato.

“Come la grande Ferilli. Forza azzurri. La coppa è nostra”, scrive l’ex vincitrice di Amici nella didascalia al suo post. Curiosi di vedere come si è mostrata?

Emma Marrone, via i vestiti per la vittoria dell’Italia: la cantante si spoglia per festeggiare

Via i vestiti per Emma Marrone! Dopo il trionfo degli azzurri ad Euro 2020, la cantante pugliese ha festeggiato in un modo che non è passato inosservato. Come la Ferilli, che in occasione dello scudetto della Roma del 2001, incantò i tifosi giallorossi con un indimenticabile spogliarello, anche Emma ha detto addio ai vestiti e si è mostrata in lingerie nera.

Boom di likes e commenti per il post condiviso dalla cantante sul suo profilo ufficiale di Instagram, seguito da ben 5 milioni di followers. Si tratta di un selfie che la cantante ha scattato allo specchio, con tanto di flash. Date un’occhiata:

E, tra i tanti commenti apparsi sotto la foto, c’è anche quello di Sabrina Ferilli, che ha lasciato un cuore rosso sotto la foto della meravigliosa Emma. E voi, cosa aspettate a seguirla sui social? Il suo profilo, che troverete col nick name di “real brown”, è ricco di contenuti super interessanti, non ve ne pentirete!