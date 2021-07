Victoria Stella Doritou è la fidanzata di Irama: è bellissima e sfila sulle passerelle più famose! La conoscete? Vi parliamo di lei!

Filippo Maria Fanti, meglio conosciuto come Irama, è il celebre cantante italiano di Carrara. Si è presentato al Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte prima di raggiungere il successo con la vittoria ad Amici di Maria de Filippi. Tra dischi di platino e d’Oro, Irama è uno dei cantanti più ascoltati in Italia. E’ stato spesso al centro del gossip italiano anche per la sua storia d’amore con Giulia De Lellis che però, non ha avuto vita breve. Già da diversi anni Filippo è fidanzato con una meravigliosa ragazza di nome Victoria Stella Doritou. La conoscete? Vi parliamo di lei.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Victoria Stella Doritou, chi è la fidanzata di Irama: sapete che lavoro fa?

Victoria Stella Doritou è la compagna di Irama, il celebre cantante, ex vincitore di Amici di Maria de Filippi. Parliamo di una modella ed influencer di origini greco-cipriote. E’ famosa in tutto il mondo per la sua bellezza: i suoi lineamenti del viso così particolari e belli, le sue forme da urlo, le hanno permesso di sfilare sulle passerelle più famose.

Leggi anche Irama, sapete perché si chiama così? Spunta il retroscena sul suo pseudonimo

Victoria è nata nel 1997 a Limisso: sin da bambina ha iniziato a nutrire la passione per la moda e per la danza. Ha studiato in Ungheria prima di cominciare la carriera da modella! Oggi è conosciuta in tutto il mondo per la sua innata bellezza.

Sapete che Victoria ha un ex fidanzato molto conosciuto in Italia? Parliamo di Andrea Zelletta: i due si sono lasciati nel 2018, prima che l’ex gieffino iniziasse la sua avventura a Uomini e Donne e conoscesse Natalia Paragoni

Oggi Victoria ed Irama sono felici e belli insieme, ecco una loro foto pubblicata su Instagram: