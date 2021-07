Chi è Gazzelle: qual è il vero nome del cantante, la sua età, come ha iniziato a muovere i primi passi nella musica.

Questa sera, ci sarà la prima puntata di Battiti Live, il famosissimo evento musicale che si svolge nelle piazze della Puglia e della Basilicata. Al timone, anche quest’anno, ritroviamo la bellissima Elisabetta Gregoraci, con Alan Palmieri. Saranno diversi gli artisti che saliranno sul palco, facendo ballare ed emozionare i telespettatori con la loro musica.

A quanto pare, ad arrivare a Battiti Live, dovrebbe esserci anche l’amatissimo cantautore Gazzelle. Oggi, lo sappiamo benissimo, è molto famoso e apprezzato, ma cosa conosciamo di lui? Entriamo nei dettagli e scopriamo qualcosa in più su questo grande artista.

Chi è il cantautore Gazzelle: nome vero, perchè si chiama così, origini, età e tutto quello che c’è da sapere

Come abbiamo anticipato, tra gli artisti che si esibiranno sul palco di Battiti Live ci sarà anche lui, Gazzelle: ma cosa sappiamo del cantautore? Ecco a voi tutte le risposte. Il suo nome è Flavio Bruno Pardini, classe 1989. Ha iniziato a suonare all’età di 22 anni, utilizzando il suo nome, appunto, Flavio, ed esibendosi principalmente in piccoli locali di Roma.

La svolta avviene alla fine del 2016 quando pubblica con l’alias Gazzelle il singolo “Quella te”, che anticipa l’album Superbattito. Ma cosa si nasconde dietro la scelta di questo nome d’arte? Il cantante, proprio a tal proposito, ha dichiarato: “Il nome è venuto fuori in modo un po’ casuale: ero alla ricerca di una parola che ci azzeccasse poco con la mia musica, che facesse da contrasto e desse un gusto surreale. Poi un giorno mi sono accorto che avevo davvero un mucchio di paia di Gazelle Adidas in camera mia, perché sono un po’ fissato con le scarpe, e ho pensato che avrei potuto chiamarmi così”.

In questi anni, Gazzelle ha collaborato con diversi artisti. Proprio quest’anno, il 18 gennaio ha annunciato sui suoi canali social l’uscita di Ok, il suo terzo album. Per quanto riguarda la sua vita privata, non sappiamo se il cantante sia fidanzato, sembrerebbe, infatti, essere molto riservato. E allora, non ci resta che seguire il primo appuntamento di Battiti live, per scoprire quali artisti si esibiranno!