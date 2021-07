Pochissime ore fa, Giulia Salemi ha dato un annuncio incredibile ai suoi sostenitori: soltanto adesso mostra tutto, notizia straordinaria.

Un vero e proprio annuncio incredibile, quello che Giulia Salemi, attraverso una serie di Instagram Stories, ha condiviso col suo pubblico social. Attivissima sul suo canale e, soprattutto, sempre dedita a condividere ogni cosa con loro, la bellissima modella non perde mai occasione di poter rendere partecipi i suoi sostenitori su tutto quello che le accade. L’ha fatto anche qualche ora fa. Quando, inaspettatamente ed improvvisamente, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha condiviso un annuncio davvero fantastico. “Piano piano tutto prende forma”, ha detto la Salemi a corredo di questa Instagram Stories che la ritrae in un momento tanto ‘particolare’ quanto importante per la sua vita.

“Era uno dei traguardi che mi ero prefissata quest’anno”, ha detto ancora Giulia Salemi in questa IG stories. Ecco, ma a questo punto vi chiediamo: siete curiosi di sapere di che cosa stiamo parlando esattamente? Ci pensiamo noi!

Giulia Salemi, annuncio incredibile: è pazza di gioia, finalmente

È letteralmente pazza di gioia Giulia Salemi nel condividere questo annuncio incredibile con i suoi sostenitori. Ecco, ma cos’è esattamente successo? Ebbene: l’influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha una nuova casa. Avete letto proprio bene, si! La modella ha realizzato uno dei suoi più grandi sogni. La notizia è arrivata nel pomeriggio di ieri. E siamo certi che, in un vero e proprio batter baleno, ha reso felici ed entusiasti tutti i suoi ammiratori.

Al momento, Giulia Salemi non ha svelato grandi dettagli. Proprio attraverso alcune Instagram Stories, l’influencer si è mostrata all’interno della sua nuova casa intenta a progettare i lavori. Nonostante questo, però, l’ex gieffina non ha affatto potuto fare a meno di mostrarsi in un momento davvero speciale. Di che cosa parliamo? Semplice: la firma!

Insomma, questo è stato, senza alcun dubbio, un momento davvero speciale ed emozionante. E, com’è giusto che sia, Giulia Salemi non soltanto non ha affatto perso occasione di immortalarlo, ma non ha potuto fare a meno di condividerlo con i suoi sostenitori. Tantissimi auguri, cara Giulia!