Guenda Goria e Mirko Gancitano, al via Promuoviamo l’Italia: il progetto on the road alla scoperta delle bellezze della nostra penisola.

Una splendida iniziativa, quella lanciata da Guenda Goria e Mirko Gancitano. Si tratta di Promuoviamo l’Italia, il progetto on the road, di Guenda e Mirko che, a bordo della loro Panda rossa( primo acquisto di coppia) iniziano un viaggio itinerante per l’Italia. Un viaggio alla scoperta delle bellezze della nostra Penisola, sostenendo le strutture turistiche italiane.

Intervistati da Radio 102.5, Guenda e Mirko hanno raccontato i dettagli di questa magnifica avventura, che inizia proprio oggi, martedì 13 giugno, dalla Sicilia alla Calabria, per poi passare in Puglia. Scopriamo di più sul progetto.

In giro per l’Italia con Guenda Goria e Mirko Gancitano: a bordo di una Panda rossa alla scoperta delle bellezze della nostra terra

“Attraverseremo la nostra meravigliosa penisola. Partiamo da Mazara del Vallo, in Sicilia, e ci dirigiamo verso Brancaleone, in Calabria, e passeremo attraverso lo stretto di Messina.” Inizia oggi, così il viaggio di Guenda Goria e Mirko Gancitano, che lanciano il progetto on the road “Promuoviamo l’Italia”. A bordo della loro panda rossa, il primo acquisto di coppia, l’ex gieffina e la sua dolce metà attraverseranno l’Italia, alla scoperta degli angoli più belli del nostro Paese.

Un progetto interessante e soprattutto utile per i followers della coppia, che, attraverso questo viaggio, possono conoscere informazioni e dettagli su luoghi e strutture presenti sul nostro territorio. E, per l’occasione, Guenda e Mirko hanno lanciato anche uno filtro Instagram super speciale, “MG On the road!”, date un’occhiata:

Il viaggio sarà ripreso e raccontato, attraverso i social dei protagonisti, e sul cartaceo, attraverso Novella 2000: il tutto sarà raccontato con amore e passione. Mai come in questo periodo storico, riscoprire le bellezze del nostro Paese e rilanciare il turismo in Italia è fondamentale. Noi non vediamo l’ora di “metterci in viaggio” con Guenda e Mirko, alla scoperta dei posti più belli della nostra meravigliosa Italia! E voi, cosa aspettate a seguirli sui social? Si parte!