Lacey Hodder è stata una protagonista di Vite al Limite, la ricordate? Pesava ben 315 kg, oggi è totalmente cambiata: incredibile!

Diteci la verità: chi è non ha mai guardato, seppure un solo episodio, di ‘Vite al Limite’? Decisamente nessuno, ne siamo certi! In onda da ben 9 edizioni, il programma di Real Time macina, anno dopo anno, un successo davvero impressionanti. Fortemente concentrato sul dottor Nowzaradan e i suoi pazienti, il docu-reality racconta le storie di persone con gravi problemi legati all’obesità, sottolineando i loro sforzi per ritornare in forma e riprendersi in mano la loro vita.

Era esattamente il 2013 quando, per la prima volta in assoluto, Vite al Limite andava in onda. Da quel momento, sono trascorsi otto anni. Ed abbiamo avuto la possibilità di conoscere tantissimi protagonisti. Tra questi, è impossibile dimenticarci di lei: la giovanissima Lacey Hodder. Ricordate? Giunta nel programma con un peso che a stento toccava i 315 kg, la ragazza ha dimostrato, sin dal primo momento all’interno della clinica, di essere seriamente intenzionata a portare al termine il suo obiettivo. Com’è diventata oggi, però? Eccola!

Lacey Hodder di Vite al Limite, oggi è cambiata tantissimo: stenterete a riconoscerla

È stata una delle protagoniste indiscusse della settima stagione di ‘Vite al Limite’, Lacey Hodder. Entrata a far parte del programma con un peso che superava i 310 kg, la ventinovenne di Bay City aveva espresso chiaramente il suo bisogno di riprendere in mano la sua vita. E di ritornare in forma. Tormentata da un disturbo bipolare, la giovanissima Hodder faceva ricadere tutto sul cibo. Riuscendo, quindi, a raggiungere un peso piuttosto eccessivo per la sua età.

Il suo percorso nella clinica del dottor Nowzaradan è stato piuttosto intenso e complicato. Eppure, nonostante questo, Lacey Hodder non si è affatto abbattuta. Non soltanto, infatti, durante tutto l’anno del programma, la giovanissima ha mantenuto e rispettato il percorso impostole dal chirurgo iraniano, ma ci è riuscita anche una volta spenti i riflettori. Tanto è vero che, adesso, è davvero difficile riconoscerla. Guardate un po’ qui:

Ecco, Lacey Hodder di Vite al Limite a distanza di due anni dal programma. La ragazza, quindi, non soltanto è diventata vegana, e lo attesta il suo profilo Instagram ufficiale, ma ha continuato a mantenere un regime alimentare salutare ed equilibrato. Complimenti!