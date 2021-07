Ricordate Mara Sattei in quel famosissimo talent show? Sono passati molti anni, quando si presentò ai provini aveva solo 18 anni: ecco una foto!

Oggi è una delle cantanti italiane più seguite ed apprezzate: Mara Sattei ha una voce magnifica che ha rapito milioni di italiani e non solo. L’abbiamo vista ospite ad X Factor cantare ‘Altalene’: il singolo dei rapper Slait e Tha Supreme ha visto la partecipazione anche di Mara e Coez. La Sattei ha lanciato in seguito il suo primo singolo ufficiale, ‘Scusa’, che ha avuto un successo enorme. Il suo vero nome è Sara Mattei e tra streaming e Youtube è diventata famosa. Anni fa però il suo volto lo abbiamo visto in uno dei talent show più famosi d’Italia: la ricordate ad Amici di Maria de Filippi?

Mara Sattei, la ricordate nel famosissimo talent show? Sono passati molti anni

Romana, classe 1995, Mara Sattei oggi è una delle cantanti italiane più affermate nel panorama musicale. La giovane ha cominciato a cantare e suonare il pianoforte sin da piccola: la passione per la musica l’ha ereditata dalla sua mamma, cantante gospel. Nel 2008 ha aperto un canale su Youtube e da lì ha cominciato a farsi conoscere.

La svolta per lei è arrivata nel 2014, quando è entrata nella scuola di Amici di Maria de Filippi. Quell’edizione la vinse Deborah Iurato ma Mara riuscì ad arrivare al Serale dove ha vestito la maglia della Squadra Blu guidata allora da Miguel Bosè. Aveva 18 anni quando si presentò ai provini di Amici 13: siete curiosi di vederla anni fa?

“Questa passione me l’ha trasmessa mia madre che da 18 anni canta in un gruppo gospel. Da quando era incinta di me ascolto musica gospel. Per me cantare è la cosa più importante, vorrei vivere cantando” raccontò Mara durante il suo provino.