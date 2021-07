Master KG sarà uno degli ospiti della prima puntata di Battiti Live, scopriamo tutto quello che occorre sapere su di lui: a partire dall’età fino alla sua passione.

Siete pronti ad una serata all’insegna della buona musica? Noi decisamente si! A partire da questa sera, Martedì 13 Luglio, andrà in onda la terza edizione di ‘Battiti Live’. In diretta da Otranto in Puglia, Alan Palmieri e la bellissima Elisabetta Gregoraci saranno al timone di numerose serate davvero imperdibili. A questo punto, però, ci chiediamo: chi saranno gli interpreti che si esibiranno sul palco questa sera? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che ci saranno ben 25 cantanti pronti a regalarci dei momenti più che spensierati. Tra questi, a quanto pare, figurerebbe anche il nome del giovanissimo Master KG. Sapete chi è?

Leggi anche –> Chi è Alan Palmieri di Battiti Live: età, Instagram e vita privata

Oltre ad Alessandra Amoroso, i Boomdabash, Francesca Michielin e tantissimi altri cantanti, anche Master KG sarà tra il ‘parterre’ che si esibirà per questa primissima puntata di ‘Battiti Live’. Ecco. In attesa di poter ascoltare la sua voce, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lui? Ci pensiamo immediatamente!

Chi è Master KG: età, nome, Instagram e fidanzata

Master KG, come dicevamo precedentemente, sarà uno dei venticinque artisti che si esibirà nel corso della prima puntata di ‘Battiti Live’. Il suo nome non vi risulta affatto nuovo, vero? Avete pienamente ragione! È stato proprio lui, in compagnia di Nomcebo Zikode, la voce del tormentone dell’estate 2020, Jerusalema. Ecco, ma cosa sappiamo su di lui? In attesa di poterlo ascoltare questa sera e ballare sulle note del suo nuovo singolo, siete curiosi di sapere qualche dettaglio in più su di lui.

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Kgaogelo Moagi, questo è il suo vero nome, sia nato il 31 Gennaio del 1996 a Tzaneen, in Africa. Sin da subito, a quanto pare, ha la passione per la musica. Tanto è vero che si legge che, alla sola età di 13 anni, il buon Master KG abbia scritto il suo primo beat. Il successo è arrivato nel 2020, è vero. Negli anni precedenti, però, il cantante aveva già pubblicato un singolo. E un disco.

Cosa sappiamo della sua vita privata? Purtroppo, poco e niente! Seppure attivissimo su Instagram (CLICCA QUI PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO), non ama condividere foto in compagnia della sua vita privata. A quanto pare, però, sembrerebbe essere fidanzato Makhadzi, giovanissima ragazza con la quale condivide anche la passione per la musica e, ovviamente, per il canto

Qual è la sua più grande passione?

Purtroppo, abbiamo pochissime informazioni in merito. Stando a quanto si apprende da Donna Glamour, però, sembrerebbe che Master KG abbia una passione ‘sfrenata’ sia per le auto che per viaggi.

Noi non vediamo l’ora che arrivi stasera, voi?