Raffaella Carrà, la notizia a distanza di pochissimi giorni dalla sua morte: accadrà tra pochissime ore, pubblico in fermento.

Era esattamente il 5 Luglio scorso quando, ad Adnkronos, Sergio Japino faceva sapere della morte di Raffaella Carrà. All’età di 78 anni e dopo una malattia che la attanagliava da tempo, la regina della televisione italiana non c’è più. Una notizia davvero sconvolgente, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha lasciato interdetti e senza parole tutti i suoi più grandi ammiratori. Ricordate quanti messaggi di affetto e di cordoglio sono arrivati per la splendida Carrà? Beh, decisamente tantissimi, non c’è dubbio. Ebbene. A quanto pare, però, non sembrerebbe affatto essere finita qui.

La regina della televisione italiana, ovviamente, deve essere ricordate come si deve. Ed è proprio per questo motivo che, stando a quanto si legge da TV Blog, sembrerebbe che, a pochi giorni dalla notizia della sua scomparsa, sia in arrivo una fantastica sorpresa per tutti i suoi più grandi ammiratori. Di che cosa parliamo? Vi diciamo tutto noi, state tranquilli. Vi anticipiamo, però: accadrà tra pochissime ore!

Raffaella Carrà, splendida notizia a pochi giorni dalla scomparsa: cosa accadrà tra pochissimo

La carriera di Raffaella Carrà, diciamoci la verità, è stata davvero immensa. Ballerina, cantante, attrice e conduttrice: insomma, la simpaticissima bolognese è stata, a tutti gli effetti, un artista con la ‘a’ maiuscola. Quanti programmi, infatti, ha condotto più che eccellentemente? Decisamente tantissimi, è vero. Tra questi, però, è impossibile dimenticare uno: stiamo parlando proprio di ‘Carramba che sorpresa’. Ricordate quante persone la splendida Carrà ha reso felici nel rivedere vecchi parenti o risolvere vecchie questioni e litigi? Tantissime! E ricordate, inoltre, quante emozioni ci ha regalato? Ebbene: da questa sera potremo riviverle.

Avete letto proprio bene, si! Stando a quanto si apprende da TV Blog, sembrerebbe che, a partire da Martedì 13 Luglio, su Rai Uno, andranno in onda le repliche di ‘Carramba che sorpresa!’. Una notizia davvero sensazionale, c’è da ammetterlo. E che, a distanza di pochissimi giorni dalla sua morte, ci fa sentire leggermente di meno la mancanza di un’artista speciale del piccolo schermo italiano.

Seguirete questo imperdibile appuntamento? Noi decisamente si!