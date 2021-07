Ricordate Ivan Drago di “Rocky IV”? Com’è la vita dell’attore oggi e chi è la sua giovanissima fidanzata

Era il ‘terribile’ Ivan Drago, campione sovietico di pugilato acerrimo rivale di Rocky Balboa: com’è diventato l’attore Dolph Lundgren?

“Io ti spiezzo in due”: al sentire questa frase, ad ognuno salta subito alla mente un ricordo nitido e molto preciso, vero? Alzi la mano chi ha dimenticato il volto di colui che la pronunciava sul ring del celeberrimo film “Rocky IV”!

Sono le parole che il leggendario Ivan Drago rivolgeva a Balboa qualche attimo prima del fatidico match di pugilato tra Stati Uniti e Unione Sovietica, ricordate?

Sono passati veramente tanti anni da quando la quarta pellicola dell’amatissima saga ideata e interpretata da Sylvester Stallone arrivò anche in Italia: era precisamente il 1985! Come tutti i grandi classici del cinema, però, a dispetto degli anni, quella storia, quella colonna sonora e quei personaggi sono rimasti nel cuore e nella memoria della gente.

Dopo quasi 40 anni, Stallone è ancora uno dei divi più affermati di Hollywood ma che fine ha fatto l’attore che interpretava Ivan Drago? Cosa fa oggi e, soprattutto, com’è cambiato?

Dolph Lundgren oggi: l’indimenticabile Ivan Drago si mostra così

Colui che vestì i panni di quella ‘macchina da guerra’ che era il temibilissimo pugile russo fu l’attore svedese Dolph Lundgren il cui vero nome è Hans.

Non solo muscoli ma anche tanto cervello: laureato in Ingegneria chimica a Stoccolma, vinse una borsa di studio al Mit (Massachussets Institute of Technology). Inoltre, Lundgren parla 6 lingue (svedese, inglese, tedesco, francese, spagnolo e giapponese) ed ha un QI più alto della media (ben 160!)

Oggi ha 63 anni e continua a recitare, infatti nel 2018 ha di nuovo interpretato il personaggio di Ivan Drago in “Creed II”, sequel dello spin-off della saga di Rocky.

Come si può notare dal suo seguitissimo profilo Instagram, Lundgren continua ad avere un fisico atletico nonostante abbia superato i 60 anni di età!

Quella in foto con lui è la modella e personal trainer Emma Krokdal, sua fidanzata di 38 anni più giovane di lui. L’attore ha già due figlie nate dal matrimonio con la stilista Annette Qviberg dalla quale divorziò nel 2011.