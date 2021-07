Riuscite a capire chi è fotografata in questo scatto? E’ un’amatissima e famosissima cantante, in una foto da piccola.

Una foto di molti anni fa, dove vediamo fotografata una bellissima bambina, oggi divenuta, come vi abbiamo anticipato, una bravissima cantante. L’immagine è stata pubblicata sul profilo instagram proprio dalla stessa artista, che ha voluto così ricordare un momento passato, quando allora, era ancora molto piccola.

Vi sveliamo, con i suoi brani, è divenuta una vera e propria star, e tutte le volte, il successo l’ha travolta fortemente. Singoli che spesso sono divenuti hit dell’estate e che hanno fatto, e fanno ballare grandi e piccini. E allora, adesso avete capito di chi si tratta? Seguiteci!

In questo scatto era piccola, oggi è una cantante di successo: riuscite a riconoscerla?

Tutti siamo avvezzi a pubblicare sui nostri canali social, che siano foto o video, o anche storie, dobbiamo ammetterlo, non riusciamo a farne a meno. Spesso, siamo presi da quella forte nostalgia che ci porta a ricordare momenti del passato, e così, non possiamo non pubblicare qualche vecchio scatto.

Ovviamente al centro dell’attenzione sono i personaggi del mondo dello spettacolo, che con profili social da migliaia se non da milioni di follower, riscontrano sempre una forte attenzione. La foto che vi abbiamo qui mostrato, è stata resa nota proprio da un personaggio molto amato e famosissimo, si tratta di una bravissima e bellissima cantante, una popolarissima rapper italiana. Vi abbiamo dato moltissimi indizi, adesso, avete capito di chi si tratta? Ebbene sì, è proprio lei, Baby K.

L’avreste mai detto? Nella foto era molto piccola. E’ stata proprio l’artista a rendere nota sui social questa immagine bellissima, che appartiene alla sua infanzia.