In “The Vampire Diaries” ha interpretato il fratellino di Elena ed ha affrontato un lungo percorso di cresciuta: com’è oggi Steven R. McQueen l’interprete di “Jeremy”?

La serie di “The Vampire Diaries” ha appassionato e conquistato il pubblico fin dal primo episodio. La storia dei fratelli Salvatore, di Elena Gilbert e di Katherine hanno fatto sognare i telespettatori per anni. Il successo strepitoso di questo format ha dato vita a due amatissimi spin-off: “The Originals” e “Legacies”. Tra i personaggi che ci hanno accompagnato in questo lungo viaggio c’era anche “Jeremy” il fratello minore della protagonista, Elena. Un giovane che, all’inizio della serie, appare sofferente, confuso e smarrito a causa della perdita dei genitori. Col tempo, il ragazzo subirà un’evoluzione incredibile, maturando e trasformandosi in un uomo. Come dimenticare, poi, la sua storia d’amore con Bonnie? A interpretare Jeremy c’era il talentuoso Steven R. McQueen: com’è oggi? Scopriamolo!

Steven R. McQueen: com’è oggi il “Jeremy” di “The Vampire Diaries”

L’affascinante attore è originario di Los Angeles ed è nipote e figlio d’arte. Suo nonno era il celebre Steve McQueen e suo padre è Chad McQueen. Ha esordito sul piccolo schermo nella serie “Everwood”, lo abbiamo ammirato poi in “CSI: Miami” e “Numb3rs”, ma a consacrarlo al successo è stato indubbiamente “The Vampire Diaries”.

Di recente ha preso parte all’amatissima serie di “Chicago Fire” ed è apparso anche nel suo spin-off “Chicago Pd”. Ha inoltre recitato anche in “Legacies”, tornando a vestire i panni di “Jeremy”. Quando lo abbiamo visto per la volta in “The Vampire Diaries” era giovanissimo ma già affascinante. Se siete curiosi di vederlo oggi, preparatevi a restare senza parole. Ecco una foto che lo ritrae di recente che arriva dal suo profilo Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @steven_r_mcqueen

Lo riconoscete? L’attore è dicerto cresciuto, ma il suo sguardo magnetico è rimasto lo stesso, proprio come il suo straordinario fascino!