In questa deliziosa foto da bambino è proprio l’amatissimo attore di Gomorra: siete riusciti a riconoscerlo? Impossibile: non ci crederete mai!

È il momento che più aspettiamo con ansia. E, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, sembrerebbe che manchi davvero pochissimo. Di che cosa parliamo esattamente? Semplice: Gomorra 5. Stando a quanto mostrato qualche giorno fa proprio da uno sei suoi attori principale, sembrerebbe proprio che l’ultima stagione, quella conclusiva, dell’amatissima e seguitissima serie televisiva di Sky sia pronta a sbarcare sul piccolo schermo. Al momento, sia chiaro: non abbiamo tantissime informazioni. Fatto sta che, da come svelato, sembrerebbe che manchi davvero pochissimo.

Leggi anche –> Gomorra 5, ufficiale: svelata la data d’inizio, il video imperdibile appena pubblicato

In attesa di sapere la data ufficiale di inizio, siete curiosi di fare un ‘gioco’ con noi? Benissimo: chi è questa piccolo bambino raffigurato in foto? Siete riusciti a riconoscerlo? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio, state tranquilli. Vi anticipiamo, però, che si tratta di uno dei più amati attori di Gomorra. Avete capito di chi parliamo? Si, è proprio lui!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

In Gomorra ha conquistato tutti, riuscite a riconoscere l’attore da bambino?

È spulciando con attenzione il profilo Instagram dell’amatissimo attore di Gomorra che siamo riusciti a rintracciare un delizioso scatto del passato. Che, come dicevamo precedentemente, lo ritrae da bambino. Siete riusciti a riconoscerlo? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Prima di farlo, però, vi concediamo qualche piccolo indizio. Oltre ad aver preso parte alla fortunatissima serie televisiva di Sky, l’attore campano ha preso a tantissimi altri progetti lavorativi davvero impressionanti. A partire, quindi, dal suo film che racconta le origini del suo personaggio in Gomorra. Fino a ‘Brutti e Cattivi’, film uscito in tutte le sale nel 2019, e tantissimi altri successi. Ma non solo. Proprio qualche mese fa, l’attore ha fatto il suo debutto anche nel mondo dell’editoria, pubblicando il suo primo libro.

Leggi anche –> L’avete riconosciuta subito? E’ la mamma della famosa attrice di Gomorra

Se vi dicessimo che questo simpaticissimo bambino in foto è Ciro Di Marzio di Gomorra, ci credereste? Fareste bene a farlo, perché è così. È proprio Marco D’Amore, quindi, questo dolcissimo bimbo in foto.

Cosa ci dite voi? L’avevate riconosciuto?