Angelina Jolie è al centro della cronaca rosa: ha ritrovato l’amore dopo il divorzio con Brad Pitt? E’ stata beccata più volte con lui: ecco cosa succede nella vita privata della star.

Un gossip impazza e fa chiacchierare tutti. La protagonista della cronaca rosa in questi giorni è Angelina Jolie, celebre star internazionale, attrice ed ex moglie di Brad Pitt. La coppia famosa in tutto il mondo si è separata nel 2016: nell’aprile del 2019 la corte ha restituito legalmente ai due attori lo status di single. A quanto pare, secondo le voci che circolano sul web, la Jolie non sarebbe più una ‘donna sola’. E’ stata beccata più volte proprio con lui ed i fan non hanno più dubbi: stanno insieme?

Angelina Jolie ritrova l’amore? La star internazionale beccata più volte proprio con lui

Angelina Jolie fa scoppiare il gossip! L’attrice 46enne a quanto pare avrebbe trovato un nuovo uomo? Secondo alcuni portali inglesi come il The Sun, Angelina è stata avvistata più volte al fianco del cantante The Weekend, ovvero Abel Makkonen Tesfaye.

I due sono stati beccati insieme ad un concerto privato di Mustafa a Los Angeles, ma non solo: erano stati già avvistati a cena insieme al Giorgio Baldi, un famoso ristorante italiano di Los Angeles. Il gossip impazza ma secondo alcune indiscrezioni sul web potrebbero trattarsi anche di incontri legati a motivi professionali.

Nessuno conosce la verità: cosa si nasconde dietro le diverse apparizioni di Angelina Jolie e Abel Makkonen Tesfaye insieme? Presto spunterà fuori la verità!

La vita privata di Angelina Jolie la conosciamo bene: ma cosa sappiamo sul conto di The Weekend? Il cantante è stato impegnato sentimentalmente con la supermodella Bella Hadid e con la cantante ed attrice americana Selena Gomez.