Antonio Banderas e Melanie Griffith, avete mai visto la loro figlia? Non è un volto del tutto sconosciuto

Antonio Banderas e Melanie Griffith sono stati una delle coppie più belle di Hoollywood: la loro figlia vi lascerà senza parole!

Sono stati marito e moglie per ben vent’anni: Antonio Banderas e Melanie Griffith si conobbero nel 1996 sul set del film “Two Much – Uno di troppo” e tra loro fu amore a prima vista, tanto che proprio in quell’anno decisero di convolare a nozze ed ebbero una figlia oggi 24enne.

“Vent’anni meravigliosi”, ha raccontato l’attore spagnolo al programma “El Break de las 7”, spiegando che ancora oggi, dopo il divorzio avvenuto del 2015, continua ad avere un ottimo rapporto con l’ex moglie.

I due inoltre sono legati anche dall’amore per la loro bellissima figlia, Stella del Carmen. A proposito, l’avete mai vista?

Antonio Banderas, sua figlia è un vero incanto: ricordate dove l’abbiamo vista?

Essendo figlia di due star di Hollywood, Stella del Carmen ha avuto una vita certamente particolare rispetto ai suoi coetanei, come ha raccontato anni fa a Vanity Fair Spagna: “Ho passato i primi anni della mia vita viaggiando da un set all’altro, ho visto tutto il mondo e ho frequentato scuole incredibili”.

Quando aveva appena 3 anni, apparve nel film “Pazzi in Alabama”, che vedeva per la prima volta il padre alle prese con la regia. Protagonista della pellicola era proprio sua madre Melanie. Negli anni successivi, Stella si è tenuta abbastanza lontana dalle luci della ribalta e solo nel 2018 ha iniziato a frequentare la scuola di recitazione di Stella Adler a New York.

Nonostante questo approccio con l’arte dei suoi genitori, la figlia dei due divi americani sembra sia proiettata maggiormente verso altri settori. Lo scorso dicembre ha infatti posato senza filtri per il marchio “101%” di Città del Messico: gli abiti che ha indossato sfruttano una tecnologia antibatterica e sono in tessuto Econyl.

Lo scorso dicembre aveva anche annunciato la creazione di un suo brand, Lightbound, il cui primo prodotto è The Soul, un profumo fatto a mano.