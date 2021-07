Ha interpretato l’esuberante e brillante “Taylor” in “The O.C.”: sapete com’è diventata oggi la talentuosa Autumn Reeser? Scopriamolo insieme!

Alla sua prima apparizione in “The O.C.” la bellissima Taylor non è stata un personaggio molto amato. Complice la sua insicurezza nei confronti di Marissa, la giovane si è impegnata per “eliminare” la concorrenza con l’aiuto (e la pressione) della sua cinica madre. Col tempo, tuttavia, abbiamo avuto modo di scoprire la vera Taylor, il suo grande cuore e il senso di abbandono che, fin da giovanissima, l’ha spinta a cercare di primeggiare per “meritare” l’affetto materno. Così, pian piano, abbiamo visto sbocciare il suo amore con Ryan, luminoso e tenero, così diverso da quello che il protagonista condivideva proprio con Marissa. Nei panni della brillante ed esuberante Taylor c’era la talentuosa Autumn Reeser: com’è diventata oggi? Scopriamolo insieme!

Autumn Reeser: com’è oggi la brillante “Taylor” di “The O.C.”

La magnifica attrice, originaria di La Jolla, si è avvicinata alla recitazione fin da giovanissima prendendo parte a musical e spettacoli teatrali. Prima di conquistare il ruolo di “Taylor” l’abbiamo ammirata in diverse serie tv di successo. Da “CSI – Scena del Crimine” a “Cold Case – Delitti irrisolti”. Ma anche “Birds of prey” e “Undressed”.

Al cinema, ha preso parte ad alcune pellicole: “La ragazza della porta accanto”, “The Big Bang”, “Una spia al liceo”. Dopo “The O.C.” la sua carriera sul piccolo schermo è continuata alla grande. Madre di due splendidi bambini nati dal matrimonio, terminato nel 2014, con Jesse Warren, è anche un’appassionata pittrice e pare che ami molto cucinare. Autumn Resser è seguitissima anche sui social, come dimostra il suo profilo Instagram da oltre centomila follower. Se anche voi non vedete l’ora di scoprire com’è cambiata dai tempi di “The O.C.” questo scatto vi lascerà senza parole.

Per la magnifica attrice il tempo sembra essersi fermato: un vero splendore, siamo certi che sarete d’accordo anche voi!