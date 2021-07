La famosissima attrice si è lasciata andare ad una confessione drammatica: “Bullizzata sul set”, racconto da brividi, non l’aveva mai detto prima.

Una vera e propria confessione drammatica, quella che, esattamente nel 2019, l’attrice famosissima ha rivelato per la prima volta in assoluto. Stando a quanto si legge su Vanity Fair, sembrerebbe che, a distanza di anni dalla sua ultima partecipazione nella seguitissima serie televisiva, una delle sue principali protagoniste ha voluto ‘denunciare’ gli atti di bullismo ricevuto sul set da parte di uno dei suoi colleghi. Sia chiaro: l’attrice in questione non ha affatto svelato il nome del suo ‘molestatore’. Da quanto si legge, però, sembrerebbe che la bellissima interprete fosse letteralmente ‘traumatizzata’ da questi terribili episodi tanto da definire quei giorni sul set una vera e propria tortura.

“Le riprese erano diventate una vera tortura”, ha detto l’attrice famosissima. Rivelando, molto probabilmente per la prima volta, gli episodi di bullismo di cui è stata vittima. Di chi parliamo, però? E, soprattutto, cosa è esattamente accaduto? Scopriamo tutti i dettagli.

L’attrice ha confessato di essere stata vittima di bullismo sul set: cos’è successo

È proprio nel 2019 che la famosissima attrice, molto probabilmente per la prima volta in assoluto, si è lasciata andare ad una confessione drammatica. Stiamo parlando proprio della bellissima Eva Longaria. Ricordate quando, per circa otto stagioni, l’attrice messicana ha interpretato il ruolo di Gabrielle Solis nella serie televisiva ‘Desperate Housewives’? Ebbene: stando a quanto si apprende, sembrerebbe che è proprio durante questa esperienza che la Longoria è stata vittima di bullismo sul set.

“C’è stato un periodo in cui sono stata vittima di episodi di bullismo da parte di un collega”, ha detto Eva Longoria. Di chi si tratta? Beh, come dicevamo precedentemente, l’attrice messicana non si è affatto sbottonata sul nome del ‘bullo’. Fatto sta che, da quanto si apprende, sembrerebbe che questi episodi abbiano fortemente segnato l’esperienza della Longoria sul set. “Ero arrivata al punto che aspettavo con terrore i giorni in cui dovevo lavorare con questa persona, le riprese erano diventate una vera tortura”, ha detto ancora. Rivelando,inoltre, il nome della persona che le è stata accanto sin da subito: Felicity Hoffman, nonché la bella Lynette Scavo. “Ha detto al bullo di piantarla e così ha smesso”, ha concluso.

Insomma, un retroscena davvero drammatico. Ma voi ne eravate a conoscenza?