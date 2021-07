Look da sogno sul red carpet del Festival di Cannes 2021: alcuni ci hanno colpito particolarmente, vi mostriamo gli abiti e le scelte più belle!

Il Festival di Cannes 2021 è iniziato da qualche giorno e come sempre ha i riflettori puntati. Il glamour è finalmente tornato sul red carpet e milioni di fan sono letteralmente incantati dai look che hanno sfilato quest’anno. Tra colori, piume, maxi gioielli e volti meravigliosi, è impossibile non parlare di Cannes, quest’anno! La prima edizione post Covid dura 12 giorni e dunque, ne vedremo di abiti sensazionali. Fino ad oggi però qualcuno ci ha letteralmente colpito e così siamo qui per mostrarvi alcuni dei più bei look visti sul red carpet!

Festival di Cannes 2021, i look più belli delle star sul red carpet

Non partecipano soltanto attori, registi o produttori: a sfilare sul famosissimo red carpet anche modelle, influencer, cantanti, personaggi famosi! I look scelti dalle protagoniste del red carpet, quest’anno, sono davvero incredibili. Vi mostriamo i nostri preferiti!

La seguitissima blogger e influencer Camila Coelho ha scelto per il Festival un abito con strascico ed applicazioni all over, firmato Nicolas Jebran Haute Couture. L’eleganza porta il suo nome:

A far chiacchierare tutti è stato un maxi gioiello indossato da Bella Hadid. La top model ha indossato un abito lungo della collezione Haute Couture autunno inverno 21/22 con una maxi scollatura: a coprire il seno un enorme gioiello a forma di polmoni!

Taylor Hill in Etro ha incantato il pubblico del red carpet: la supermodella americana ha scelto una camicia cropped in popeline di cotone bianco su una gonna asimmetrica a balze colorata. Un’eleganza inedita, diremmo tropicale!

Marion Cotillard ha scelto un look inusuale per il red carpet: la celebre attrice ha indossato un completo in denim firmato Chanel.

Infine, Jodie Smith ha sfilato sul red carpet con un meraviglioso abito bianco e giallo, ricco di piume, Gucci!