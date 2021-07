Questa foto di Chiara Ferragni ha scatenato le polemiche dei fan: di seguito vi spieghiamo perchè sono imbufaliti

Chiara Ferragni è una delle modelle più famose e amate in Italia. La donna è stata indicata dalla rivista Forbes come l’influencer di moda più importante al mondo. Il successo è giunto negli anni duemila, quando ha fondato il blog The Blond Salad. La Ferragni inoltre è stata inoltre la prima fashion blogger ad apparire sulla copertina di Vogue.

Nel 2019 ha realizzato un documentario sulla sua vita, intitolato “Chiara Ferragni – Unposted“. Il documentario ha avuto un enorme successo in Italia, incassando più di un milione e mezzo nei tre giorni di programmazione.

Di recente, la Ferragni si è lanciata anche nel campo della musica, collaborando con Baby K nel singolo Non mi basta più. Chiara è sposata con Fedez, famoso rapper milanese. La coppia ha avuto due figli, Leone e Vittoria.

LEGGI ANCHE: Chiara Ferragni ha stregato tutti al Festival di Cannes 2021: c’è un ‘dettaglio’ nel suo look davvero incredibile

Chiara Ferragni scatena le polemiche con questa foto: il motivo

Essendo un personaggio abbastanza noto, la Ferragni divide il pubblico. Da una parte c’è chi la ama, dall’altra chi coglie sempre l’occasione per criticarla. L’anno scorso, ad esempio, la modella e influencer fu criticata per la sua visita agli Uffizi e ai Musei Vaticani. Anche quest’anno, dopo la visita al Castello di Avio, in Trentino, la Ferragni ha ricevuto tantissimi critiche. A Chiara infatti, che era ospite di un famoso brand di moda della zona, è stata concessa una visita privata nei giorni di chiusura del castello.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

La famosa modella e influencer ha pubblicato le foto sui suoi canali social, ricevendo numerose critiche. “Il Castello di Avio è già bello di suo… Non vedo a cosa serva” – ha scritto qualcuno sotto alla foto della Ferragni – “Pubblicità ridicola” – ha aggiunto invece qualcun altro – “Pure qua devo vederla?”, ha infine concluso un altro. Ovviamente i commenti non sono soltanto negativi, c’è anche chi ha apprezzato la visita della modella all’antico castello.