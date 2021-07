È stata proprio Claudia la scelta di Lorenzo a Uomini e Donne, cos’è successo dopo il programma? Ecco la loro vita dopo 2 anni.

Senza alcun dubbio, Lorenzo Riccardi è uno dei tronisti più amati ed apprezzati di tutta la storia di Uomini e Donne. Entrato a far parte del programma di Maria De Filippi dapprima come corteggiatore di Ludovica Valli e Sara Affi Fella ed, in seguito, come tronista, il simpaticissimo pugliese ha lasciato un vero e proprio nel dating show di canale 5. Ricordate, inoltre, il suo percorso sulla sedia rossa? Seppure corteggiatrice da tantissime ragazze, il cuore del tronista ha battuto per una sola ragazza: Claudia Dionigi. Certo, il loro percorso ha vissuto tantissimi alti e bassi nel programma, ma alla fine è stata proprio lei la scelta del giovanissimo tronista.

Tra pochissime ore, andrà nuovamente in onda la scelta di Lorenzo Riccardi a Uomini e donne. In attesa di poter rivivere quelle emozioni, siete curiosi di sapere cos’è successo con Claudia subito dopo? Sono trascorsi 2 anni da quel momento, ma i due giovani ragazzi formano ancora una coppia? Scopriamolo!

Uomini e Donne, Lorenzo e Claudia dopo il programma: com’è la loro vita adesso

Siete pronti a rivedere le emozioni che Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi ci hanno regalato nel giorno della loro scelta a Uomini e Donne? Tra qualche ora, verrete accontentati. In attesa, però, scopriamo qualche cosa su di loro. Sono trascorsi esattamente 2 anni dalla loro unione nel castello del dating show, ma com’è cambiata la loro vita? Attualmente, quindi, Lorenzo e Claudia sono ancora una coppia? Ecco cosa occorre sapere sui due giovanissimi ragazzi.

Seppure siano passati due anni dalla loro scelta a Uomini e Donne, Lorenzo e Claudia continuano ad essere una coppia. E, soprattutto, ad essere più innamorati che mai. Da qualche mese si sono trasferiti a Milano ed è proprio qui che trascorrono le loro giornate e vivono alla grande la loro storia d’amore. Insomma, si può dire che la loro vita è drasticamente cambiata. Anche perché, come ricorderete, appena terminato il programma, i due sono andati a convivere a Latina, dove già viveva Claudia. Adesso, invece, hanno fatto questo grande passo.

A questo punto, ci chiediamo: a quando il matrimonio? Chi lo sa! Intanto, facciamo i complimenti a Claudia e Lorenzo per il loro sentimento puro e genuino.