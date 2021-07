È stata un’amatissima tentatrice di Temptation Island, impossibile dimenticarla: ora è diventata mamma per la sua prima volta, annuncio fantastico.

Sta andando in onda proprio in queste ultime tre settimane l’ottava edizione di Temptation Island. Capitanata sempre dallo ‘storico’ ed inimitabile Filippo Bisciglia, il docu-reality delle coppie di Canale 5 sta regalando dei momenti davvero incredibili. In attesa, però, di scoprire cosa ci riserveranno le prossime puntate e, soprattutto, se tutte le altre coppie rimaste in gioco usciranno dal programma insieme, volete fare un piccolo passo indietro nel tempo insieme a noi? Ebbene. Andiamo esattamente alla prima edizione di Temptation Island. Quando, a distanza di anni dalla sua prima edizione denominata ‘Vero amore’, il docu-reality sbarcava nuovamente in prima serata. Tra tutti i protagonisti di questa edizione, come ricorderete, c’era anche lei: una bellissima e giovanissima tentatrice che si è contraddistinta per il suo fascino, ma anche per il suo carattere.

Impossibile dimenticarla, è vero! Ecco. È proprio lei che, qualche giorno fa, ha annunciato di essere diventata mamma per la prima volta. È nata la piccola Nicole! Notizia davvero sensazionale! A questo punto, però, ci chiediamo: di chi stiamo parlando esattamente? Scopriamolo!

È diventata mamma per la prima volta, splendido annuncio a sorpresa dell’ex di Temptation Island: benvenuta Nicole

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei. Stiamo parlando proprio di Veronica Valà, la tentatrice di Cristian Galella nella primissima edizione di Temptation Island. Ebbene. È proprio lei che, dopo il magnifico annuncio della sua prima gravidanza, qualche giorno fa, ha annunciato ai suoi sostenitori di essere diventata mamma per la prima volta.

“Io e papà Davide vi annunciamo la nascita di Nicole..Benvenuta amore nostro”, ha scritto la bellissima Veronica a corredo di questo scatto che ritrae la sua piccola. Ovviamente, la notizia ha fatto impazzire di gioia tutto il suo adoratissimo pubblico. Che, in un vero e proprio batter baleno, ha dimostrato ancora una volta tutto il suo affetto.

Tantissimi auguri, quindi, a Veronica e al suo compagno Davide. Ed, ovviamente, benvenuta al mondo, piccola Nicole!