Leonardo Bonucci e sua moglie Martina nel giorno del matrimonio: impossibile non ammirarne la bellezza!

Gli Europei di calcio 2020 ci hanno visto trionfare alla grande, nella partita finale che ha visto L’Italia e L’Inghilterra in campo. E’ stata una lunga serata, quella di domenica 11 luglio, ma alla fine, la vittoria è stata super meritata. Tutti i calciatori hanno dato qualcosa alla squadra, rendendo possibile questo sogno.

E come non citare lui, Leonardo Bonucci, difensore della Nazionale e della Juventus. Classe 1987, il calciatore è un vero fenomeno. Della sua carriera conosciamo praticamente tutto, dato che, in questi anni, ci ha travolto con le sue imprese, ma cosa sappiamo, invece, della sua vita privata? Bonucci, è noto, è sposato con Martina Maccari dal 2011, dalla quale ha avuto tre figli. Vi chiediamo, l’avete mai visto nel giorno delle nozze? Lo scatto vi lascerà senza parole.

Leonardo Bonucci e sua moglie Martina: lo scatto del matrimonio è bellissimo!

Amatissimo calciatore della Nazionale Italiana e della Juventus, Leonardo Bonucci, in questi Europei 2020 ci ha fatto sognare insieme ai suoi compagni di squadra. Come abbiamo già anticipato, del difensore conosciamo praticamente tutto, per quanto riguarda la sua carriera calcistica, ma cosa sappiamo, invece, della sua vita privata?

Bonucci dal 2011 è sposato con Martina Maccari e la coppia ha avuto tre figli. Siamo andati a curiosare sul profilo instagram dell’amatissimo calciatore e una foto non è passata assolutamente inosservata, perchè è bellissima: stiamo parlando dello scatto del giorno delle nozze, l’avete mai visto? Adesso ne avete l’occasione: osservate qui:

Leonardo e Martina, insieme, sono bellissimi, bisogna ammetterlo; nell’immagine vediamo la coppia suggellare il momento con un bacio, vestiti con meravigliosi abiti da cerimonia. Che dire, Bonucci e sua moglie conquistano i social!