Ricordate il capomastro Mauricio ne Il Segreto? Nella soap era così, vederlo adesso vi lascerà senza parole.

Il Segreto, dobbiamo ammetterlo, ha avuto un successo incredibile, tanto da tenere incollati alla televisione, in questi lunghi anni, migliaia e migliaia di telespettatori. Si tratta di una soap opera spagnola andata in onda dal febbraio 2011 al maggio 2020 in Spagna, mentre in Italia, abbiamo avuto il piacere di seguirla dal giugno 2013 fino al 28 maggio 2021, data di trasmissione dell’ultima puntata.

Leggi anche E’ stata Maria ne Il Segreto: sapete con chi è fidanzata l’attrice? Lo conosciamo benissimo!

Le stagioni della telenovela sono state ben dodici. Nella prima stagione al centro dell’attenzione una storia travagliata e avvincente, che ha visto protagonista il personaggio di Pepa Aguirre. Al suo fianco, sono stati tantissimi i protagonisti della serie, e come dimenticare il tanto temuto Mauricio Godoy, interpretato dall’attore Mario Zorrilla. L’abbiamo visto dalla prima all’ultima stagione. Nella fiction era così, ma com’è l’attore nella vita reale? Stenterete a crederci!

Era Mauricio ne Il Segreto: com’è l’attore oggi, dopo la conclusione della soap

Sono state dodici stagioni piene di colpi di scena e di emozioni senza fine, la soap opera spagnola Il Segreto ha avuto la sua conclusione l’anno scorso, ma in Italia, l’ultima puntata, è andata in onda il 28 maggio 2021. Tantissimi i personaggi che ci hanno appassionati con le loro storie: tutti hanno lasciato il segno!

Leggi anche Ne Il Segreto è stata la bellissima Emilia: nella soap era così, oggi l’attrice ha stravolto il suo look

E come dimenticare lui, il tanto temuto Mauricio Godoy, capomastro della tenuta Castro-Montenegro e braccio destro di Donna Francisca, fin dalla primissima stagione. L’attore che ha dato vita a questo personaggio è il bravissimo Mario Zorrilla: nella fiction, lo sappiamo, era così, ma com’è nella vita reale? Osservate voi!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mario Zorrilla Rojo (@mario_zorrilla_oficial)



Guardando lo scatto, sembrerebbe proprio che l’attore sia praticamente lo stesso, non trovate? Classe 1965, Zorrilla ha debuttato come attore nel 1996, e dopo varie interpretazioni, il successo è arrivato fortissimo con Il Segreto.