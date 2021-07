Noemi si racconta a cuore aperto: la triste confessione accompagnata da una pronta ‘rinascita’.

Soltanto qualche mese fa l’abbiamo vista al Festival di Sanremo 2021, dove, Noemi, ha portato il brano Glicine. La sua voce ha fatto esplodere il palco dell’Ariston, accompagnata da una bellezza che lascia senza fiato. Il suo ultimo singolo Makumba sta spopolando in una maniera incredibile, ed è stato realizzato insieme all’amatissimo Carl Brave.

Leggi anche Noemi ha lasciato tutti senza parole: il meraviglioso annuncio, è successo poche ore fa

L’artista nell’ultimo anno è mezzo ha raccontato di aver perso molti chili, e qualche mese fa, proprio a tal proposito, in un’intervista rilasciata a Vanity Fair, si è lasciata andare a tristi parole, ma accompagnate da quella forte rinascita che l’ha vista protagonista.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Noemi a cuore aperto: “Ho toccato il fondo”, cosa ha confessato

Noemi, come abbiamo da poco anticipato, in un’intervista rilasciata a Vanity Fair, ha raccontato cosa ha vissuto nell’ultimo anno. La cantante ha detto che per capire chi fosse, per raggiungersi, ha dovuto tagliare il filo con il passato, e questo non è stato facile.

Leggi anche Noemi in forma pazzesca si allena e dice chiaramente il nome degli esercizi che esegue

“Mi sono persa- dice Noemi- buio, anestesia emotiva, non provavo più alcuna passione per me stessa. Anche la musica, non sapevo più dove andare a cercarla, come farmi trovare. Più perdevo il controllo della mia vita, più mi sfuggiva anche il mio corpo. Ho toccato il fondo”. E ad un certo punto, ha sentito qualcosa che le impediva di muoversi, un muro e la sensazione di volere cercare dinamismo e rivoluzione. E ad un certo punto, qualcosa è cambiato, ed è avvenuto proprio durante la pandemia.

L’artista, infatti, ha raccontato di sentire che quella che era fuori non la rappresentava più: “Dovevo fare ordine…qui unisce Veronica e Noemi, che è il nome che mi avrebbe voluto dare mia mamma, Veronica e Noemi che finalmente in me si parlano, hanno fatto pace, dopo un po’ di confusione. Per una che a 13 anni faceva il bagno al mare con la maglietta è tanta roba capire che si può essere accoglienti anche da molto magre, e leggere anche se la bilancia segna un peso alto”. E qui, Noemi ha spiegato cosa ha portato al suo ‘cambiamento’ fisico, e come lei stessa ha raccontato, l’ha fatto perchè in quel corpo non si sentiva più se stessa, e non per la società. Ha toccato il fondo, come da lei dichiarato, ma da quell’abisso, Noemi è sicuramente uscita.