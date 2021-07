Ricordate le bellissime Paola e Chiara? Rivederle oggi vi lascerà senza parole: non ci crederete!

Sono state le colonne portanti della musica degli anni ’90, Paola e Chiara: le ricordate? Rivederle oggi a distanza di anni vi lascerà senza parole!

Impossibile averle dimenticate, ne siamo certi. Stiamo parlando proprio di loro: le bellissima Paola e Chiara. Voce di tantissimi singoli di successi musicali degli anni ’90, le due sorelle Iezzi hanno incantato milioni e milioni di italiani non soltanto per il loro immenso talento e la loro straordinaria bravura, ma anche per la loro sconsiderata bellezza. Nel 2013, però, è arrivato l’annuncio del loro scioglimento ufficiale. Una notizia davvero clamorosa, da come si può chiaramente comprendere. Anche perché ricordiamo benissimo quanto fosse smisurato il loro successo. A questo punto, però, ci chiediamo: come sono cambiate in tutti questi anni? Sono trascorsi esattamente 8 anni dal loro ‘addio’, ma siete curiosi di sapere come sono cambiate oggi Paola e Chiara.

Siamo riuscite a rintracciare Paola e Chiara sui loro rispettivi canali social e, vi assicuriamo, quando vedrete le loro foto di oggi, resterete davvero senza parole. Ancora prima di ammirarle in tutta la loro bellezza, però, scopriamo anche com’è cambiata la loro vita in tutti questi anni.

Paola e Chiara oggi, come sono cambiate in questi 8 anni?

Era esattamente il 2013 quando Paola e Chiara annunciavano il loro scioglimento ufficiale. Dopo una carriera musicale incredibile e singoli di successo, le due sorelle Iezzi si sono sciolte definitivamente. Da quel momento, come dicevamo precedentemente, sono trascorsi otto anni, ma come sono cambiate oggi? E, soprattutto, com’è cambiata la loro vita?

Stando a quanto si apprende dal loro profilo social ufficiale, sembrerebbe che le due sorelle abbiano intrapreso due strade diverse. In particolare, sembrerebbe che Paola continua il suo percorso musicale. O, perlomeno, è questo che si deduce dalla sua bio Instagram. A differenza, invece, di Chiara. Che, da quanto si apprende, sembrerebbe essersi catapultata nel mondo della recitazione, altra sua grande passione.

Appurato, quindi, che la loro vita è cambiata dal loro momento d’oro, siete curiosi di sapere come sono cambiate? Eccole qui:

Insomma, possono anche essere passati 8 anni, ma Paola e Chiara sono rimaste letteralmente identiche e bellissime. Siete d’accordo con noi?