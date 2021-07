Ricordate chi è la prima moglie di Biagio Antonacci? È la figlia di un famoso e amatissimo cantante italiano

Biagio Antonacci è uno dei cantanti di maggior successo del panorama artistico italiano. È inoltre stato definito uno degli uomini più affascinanti dello scenario musicale italiano. La sua carriera inizia alla fine degli anni ottanta, quando partecipa tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo con il brano Voglio vivere in un attimo. Nel 1989 ottiene il suo primo contratto discografico e pubblica il suo primo album, Sono cose che capitano. I primi album, però, si rivelano un insuccesso. Antonacci ci riprova nel 1992 ottenendo il successo con il singolo Liberatemi, presentato al Festivalbar.

Da quel momento, la sua carriera sarà in ascesa: da Mi fai stare bene a Convivendo, da Pazzo di te a Inaspettata, fino a Insieme finire, Non vivo più senza te e tantissimi altri successi.

Ricordiamo che Antonacci è anche un grande autore ed ha composto brani per gli Stadio, per Mina, ma soprattutto con Laura Pausini. Con la cantante crea un sodalizio vincente: celebri sono i brani Vivimi, Resta in ascolto e Tra te e il mare.

Biagio Antonacci, chi è la prima moglie

Sapete chi è la prima moglie di Biagio Antonacci? Il cantautore in passato è stato legato sentimentalmente alla figlia di un famoso ed amatissimo cantante. L’ex moglie si chiama Marianna e di cognome fa Morandi. Avrete già capito dunque chi è il padre di Marianna. Il cantautore è stato sposato con la figlia del famoso cantante Gianni Morandi. Dalla loro relazione sono nati due figli: Paolo e Giovanni. Oggi, il loro matrimonio è terminato, anche se pare che tra i due ci sia un ottimo rapporto.

In seguito, il cantante si è legato sentimentalmente a Paola Cardinale, con la quale ha avuto una figlia, Benedetta. I due si sono conosciuti nel 2004 ed hanno ben 13 anni di differenza. Non sono sposati e in merito al matrimonio Antonacci ha dichiarato a Vanity Fair: “Giurare fede davanti a un prete è una cosa seria, finora non me la sono mai sentita. Ma credo che prima o poi lo farò: sposarsi è un tale gesto di coraggio che, almeno una volta nella vita, bisogna provarci”.

Anche Paola sembra aver un ottimo rapporto con la prima moglie di Antonacci.