Roberta Di Padua ha spiazzato tutti: pochissime ore fa, ha rivelato una decisione incredibile, annuncio clamoroso, da non credere.

È stata una delle protagoniste indiscussa delle ultimissime edizioni di Uomini e Donne, Roberta Di Padua. Entrata a far parte del parterre femminile del programma perché fortemente desiderosa di trovare l’amore, la dama romana ha vissuto un percorso piuttosto tormentato ed intenso. Impossibile, infatti, dimenticare la sua recente storia d’amore con Riccardo Guarnieri, terminata poi al centro studio.

Pochissime ore fa, però, Roberta Di Padua ha dato un annuncio davvero clamoroso. Proprio nel giorno del suo compleanno, la dama non ha perso occasione di poter condividere una drastica decisione. Ovviamente, ci penseremo noi a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Una cosa, però, ve la vogliamo anticipare: non ci saremmo mai aspettati una scelta del genere. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo!

Roberta Di Padua, la decisione dell’ex dama spiazza tutti: ‘brutta’ notizia

Una vera e propria drastica decisione, quella che Roberta Di Padua, attraverso una serie di Instagram Stories, ha condiviso sul suo canale social ufficiale qualche ora fa. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che l’ex dama di Uomini e Donne abbia deciso di allentare, almeno per il momento, la presa coi social. Attivissima e seguitissima, sembrerebbe che la Di Padua abbia deciso di fare questo piccolo passo. “È stata una decisione sofferta perché delle volte Instagram è come un diario, una sorta di liberazione, a volte anche terapeutico”, ha iniziato a dire l’ex dama.

“Alla fine ho deciso di fermarmi un attimo per un po’ di tempo, per un po’ di giorni con il mio profilo Instagram”, ha detto Roberta Di Padua ai suoi sostenitori sul suo canale social ufficiale. Annunciando loro, quindi, questa drastica decisione. Proprio qualche ora fa, inoltre, ritornata dal pranzo coi suoi genitori, ha detto: “Ho bisogno di un attimo di pausa. Mi devo disintossicare da tutta questa cattiveria”, facendo riferimento ai commenti e alle cattiverie ricevute in questo ultimo periodo. “Sono tranquilla perché comunque passerà”, ha concluso. Prima di raccontare cosa farà in questi giorni.

Vi sareste mai aspettati una decisione del genere?