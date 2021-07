Sarah Nile assente al matrimonio di Veronica Ciardi: le durissime parole dell’ex gieffina sul mancato invito

Assente alle nozze tra Veronica Ciardi e Bernardeschi, Sarah Nile chiude l’amicizia con l’ex coinquilina del GF 10: il durissimo sfogo.

Veronica Ciardi, ex concorrente del GF 10 tanto amata quanto discussa, è convolata a nozze con il difensore della Nazionale azzurra Federico Bernardeschi, reduce dalla vittoria agli Europei 2021.

Grande assente alla cerimonia, la sua ormai ex amica Sarah Nile. Le due si erano conosciute 11 anni fa nella casa più spiata d’Italia e tra loro era subito scattata un’intensa amicizia, così forte da far supporre l’esistenza di qualcosa di più.

Ancora oggi amatissime e molto seguite dai fan del reality, le nozze delle Ciardi hanno fatto notizia così come il fatto che Sarah non fosse presente in un giorno così importante. In queste ore, sono stati in tantissimi a chiedersi come mai la modella napoletana mancasse all’evento ed è stata proprio quest’ultima a rispondere con un lunghissimo sfogo tramite Instagram.

Veronica Ciardi e Sarah Nile, amicizia finita? Il clamoroso addio via social

Ricevendo un fiume di domande al riguardo da parte degli utenti, la Nile ha sentito di dover chiarire una volta per tutte la sua posizione nei confronti della Ciardi.

Tramite delle storie pubblicate sul suo seguitissimo profilo Instagram, Sarah ha fatto sapere di non essere stata invitata al matrimonio e di non conoscerne il motivo: “In molti mi state chiedendo pubblicamente e in privato il motivo per il quale oggi non partecipo al matrimonio di Veronica. Con estrema umiltà e con estrema verità sento di dirvi che non conosco il motivo. Sento l’esigenza ad oggi di dover mettere un punto. Troppe volte ho taciuto, troppe volte ho abbozzato e nel rispetto di chi mi ha sempre seguita e amata…”, scrive l’ex gieffina.

Sarebbero i modi di vivere e di pensare troppo diversi a separarle e stavolta definitivamente, dice la Nile.

Infine, lo screen dell’ultimo messaggio all’ex amica in cui le dice addio per sempre.

Cosa sarà successo tra le due? Per quale motivo Sarah non è stata invitata alle nozze? Secondo voi un giorno sarà fatta maggiore chiarezza sulla vicenda?