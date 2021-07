Uomini e donne, Giulia non fu la scelta di Lorenzo: com’è oggi dopo 2 anni? Resterete di stucco

Giulia Cavaglià non è stata la scelta di Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne, ricordate? Com’è cambiata oggi dopo 2 anni: eccola!

Siete pronti ad una nuova ed imperdibile serata televisiva? A distanza di pochissime settimane dalla fine dell’edizione di quest’anno di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi è pronto a ritornare in prima serata. Così come due anni fa, infatti, verranno mandate in onda le scelte che i tre giovanissimi tronista fecero in modo diverso dal solito: all’interno del castello? Ricordate queste scelte innovative? Ebbene. A partire da questa sera, rivivremo le emozioni di quei momenti. Ed, in particolare, quelle regalate da Lorenzo Riccardi.

Ricordiamo benissimo che, dopo in percorso intenso in studio e due giorni di fuoco in Villa, Lorenzo fece ricadere la sua scelta su Claudia Dionigi e non su Giulia. Ecco, ma com’è cambiata la vita della giovanissima Cavaglia dopo la ‘non scelta’? Sono trascorsi due anni da quel momento, ecco l’ex corteggiatrice oggi.

Com’è cambiata la vita di Giulia dopo Uomini e Donne? Eccola a distanza di due anni

Ricordate la bellissima Giulia Cavaglia? Entrata a far parte del parterre di Uomini e Donne come corteggiatrice di Lorenzo Riccardi, la bellissima torinese ha conquistato tutti in un vero e proprio batter baleno. Non soltanto per la sua immensa bellezza, ma anche per il suo forte e determinato carattere. Dal momento della ‘non scelta’ all’interno di in castello da sogno, sono trascorsi esattamente 2 anni, ma com’è cambiata la sua vita?

Subito dopo la ‘delusione’, come ricorderete, Giulia è diventata una tronista di Uomini e Donne. E, alla fine del suo percorso, ha scelto il giovane Manuel. La loro storia, però, non ha avuto buon esito. Dopo qualche settimana dall’uscita del programma, infatti, i due si sono detti ‘addio’. Dopo di lui, poi, Giulia ha avuto una storia d’amore con Francesco Sole. Ed adesso, invece, è felicemente innamorata è fidanzata con Federico Chimirri, anche lui ex corteggiatore.

Com’è cambiata la sua vita? Ad oggi, Giulia è una affermatissima ed amarissima influencer. E il suo seguito social è davvero pazzesco.

Davvero bellissima, vero?