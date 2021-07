Uomini e Donne, vi ricordate di lui? Sette anni fa era un tronista, la sua vita è completamente cambiata

E’ stato un tronista di Uomini e Donne: com’è cambiata la sua vita rispetto a sette anni fa e come si mostra oggi, non immaginereste mai!

Partecipò all’edizione 2013/2014 di Uomini e Donne: Luca Viganò all’epoca scelse la bella Luce Barucchi, ma tra loro la storia non durò molto nonostante la sintonia esistente tra i due all’interno del programma.

“La distanza di 600 chilometri si è fatta sentire subito. Non siamo stati pronti a rimettere in gioco le nostre vite e a lasciare quello che avevamo costruito fino a quel giorno per puntare tutto su di noi e sul nostro amore”, spiegò qualche anno fa a Uomini e Donne Magazine.

Ma cos’è successo dopo la rottura con Luce? Com’è cambiata la vita dell’ex tronista?

Uomini e Donne, la vita di Luca Viganò oggi

Attualmente Luca Viganò è in coppia ormai da anni con Fernanda una ragazza lontana dalle luci della ribalta. Il loro incontro è avvenuto tramite amici in comune e nel 2017 è nata la loro prima figlia, Rebecca. Proprio qualche settimana fa, i due sono diventati genitori per la seconda volta ma stavolta di un maschietto che hanno chiamato Gabriele.

Rimasto molto amico di Eugenio Colombo che sette anni fa condivise con lui il trono del celebre dating show, Viganò progetta le nozze con la sua Fernanda. A proposito avete visto quanta felicità trasmette la bellissima coppia?

E soprattutto, avete notato come Luca non sia affatto cambiato rispetto ai tempi del trono?